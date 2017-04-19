Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kanser ilaçlarının bedellerinin devletin ödemesi gerektiğiyle ilgili açıklamasını değerlendiren Malatya Eczacı Odası Başkanı Tahir Özelçi, BUSABAH’a konuştu. Bazı kanser ilaçlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamında olmadığını dile getiren Başkan Özelçi, dolayısıyla hastanın bu ilaçları temin edemediğini söyledi.

KANSER İLAÇLARINI HASTA TEMİN EDİYORDU

Cumhurbaşkanının açıklamasıyla kanser ilaçlarının geri ödeme listesine alındığını ifade eden Başkan Özelçi, “Ödeme kapsamında olmayan kanser ilaçlarını hasta temin edemiyordu ve yurt dışından kendi parasıyla getirtmek zorunda kalıyordu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün kanser ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alındı ve artık hasta cebinden bunların parasını ödemiyor. Kanser ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödenecek ilaç listesine alındı” diye konuştu.

KANSER İLAÇLARI BEKLETİLMEDEN HASTAYA SUNULMALI

“Bundan önce eczacı kontrolünde ithal ilaçlar getirilerek hastalara ulaştırılıyordu” diyen Başkan Özelçi, şunları kaydetti:

“Biz de eczacıları temsil eden gruplar olarak, eczacı danışmanlığı olmadan ilaçları kargoyla getirtip direkt hastalara sunulmasının çok doğru bir yöntem olmadığını, dolayısıyla bunun mutlaka uzman olan eczacılar tarafından yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle yetkililerin bir an önce buna bir çözüm üreterek ilaçların patentinin mutlaka veya üretim hakkının alınarak mutlaka eczanelerde, eczacı kontrolünde hiç beklemeden hastalarımıza sunulmalı. Çünkü biliyorsunuz kanser ilaçları aciliyeti olan ilaçlar. İthal edilmesi, getirilmesi süre alıyor. Kanser ilaçları eczanelerde hastaya verilebiliyordu. Fakat Sağlık Bakanlığı’nın kanser ilaçlarının hastane eczanelerince temin edilip hastaya ulaştırılacağıyla ilgili genelgesiyle bir sıkıntı oluşmaya başladı. Çünkü hastane eczanelerinin kanser ilaçlarının tamamının temin edip hastaya ulaştırmada büyük zorluk çekiyorlar. Dolayısıyla kanser hastaları ilaç sıkıntıları yaşamakta. Bu genelgenin terse işletilerek kanser ilaçlarının mutlaka serbest eczanelerden de temini sağlanmalıdır. Çünkü 27 bin 500 serbest eczanemiz Türkiye’nin en kılcal noktalarında sağlık hizmeti vermektedirler. Kanser ilaçlarının serbest eczanelerinde de teminin sağlanması kanser hastalarının da büyük oranda rahatlamasına neden olacaktır.”

MUTLU SARIGÜL