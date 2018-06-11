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Kandil'de Temizlik

TSK tarafından yürütülen ve Malatya 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından yürütülen Kandil operasyonunda 14 hedef imha edildi.

Kandil'de Temizlik

TSK tarafından yürütülen ve Malatya 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından yürütülen Kandil operasyonunda 14 hedef imha edildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:50
Kandil'de Temizlik

TSK tarafından yürütülen Kandil operasyonu, Kadir Gecesinin icra edildiği günde tüm hızıyla sürdü. Kandil’de hedefler imha ediliyor.

Terör örgütlerine karşı büyük bir operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'den sonra Irak'ta da örgütü köşeye sıkıştırdı. TSK’nın, terör örgütü PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik başlattığı operasyonda ilerleyiş sürüyor. Edinilen bilgiye göre, TSK 4 kilometrelik bir ilerleme sağladı.

11 ÜS BÖLGESİNİN KURULDU

Mehmetçiğin 3-4 aydır sınırın diğer tarafından sessizce ilerlediği, yaklaşık 25-30 kilometre içeri kadar girildiği, 11 üs bölgesinin kurulduğu, PKK’nın 16 kamp ve ikmal noktasının imha edildiği de edinilen bilgiler arasında.

TSK, dün yaptığı açıklamada ise yoğun hava harekâtının düzenlendiği Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de bölücü terör örgütüne ait 14 hedefin imha edildiğini bildirdi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI AÇIKLADI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yoğun hava harekatı düzenlendi. Harekatta bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan 14 hedef imha edildi.

FIRAT KALKANI, ZEYTİN DALI…

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği Kandil operasyonunu 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel yönetiyor. Temel, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı operasyonlarını da yürütmüştü.

ERDOĞAN, İNCE’Yİ SERT ELEŞTİRDİ

Terörü temizleme konusunda birçok başarıları olan Temel Paşa, son zamanlarda, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin ‘apoletlerini sökeceğim’ cümlesinden sonra başlayan krizle gündemde yer edinmişti. Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin, İnce’ye eleştirileri sert olmuştu. 

TÜRKAN YILDIZ-HABER MERKEZİ

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

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MalatyaKandilMetin TemelOperasyon
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