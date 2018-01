Sendika binasında düzenlenen genel kurula TT-İŞVEREN Genel Başkanı Kemal Çetin, Genel Sekreter Metin İşsever, Malatya, Diyarbakır, Van, Siirt ve Bitlis il başkanları ve sendika üyeleri katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan mevcut başkan Maşallah Kandemir, toplu taşımada hata yapma şansı olmadığını söyledi. Toplu Taşıma İşveren Sendikası’nın Türkiye’nin tüm illerinde toplu taşıma hizmeti veren her kademedeki esnafa destek vermek olduğunu dile getiren Kandemir, "Öncelikle amacımız; dolmuş, servis taşımacılığı, taksi, halk otobüsü, öğrenci servisi, şehir içi ve ilçelerden çevre illere taşımacılık yapan minibüsler ve turizm firmalarına güvenli bir ortam sağlamaktır. Tahditli plaka sayesinde devletin şu an mevcut olan ticari plakalarının dondurulması ve devlet güvencesine aldırılması için uğraşı vereceğiz" sözlerini kaydetti.

“VİZYONUMUZ YOK”

TT-İŞVEREN Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin ise, Türkiye genelinde önemli sektör olmalarına rağmen, şimdiye kadar ne yasalar önünde ne de toplum önünde bir vizyonlarının olmadığını söyledi. Kemal Çetin, "Bizlere sadece şu gözle bakılırdı; dolmuşçu, otobüsçü ya da şoför. Biz hepsine saygı duyarız, hepsi de bizim mesleğimiz, ama bir de bizim diğer bir tarafımız var, hepimiz birer iş adamıyız ve yatırım yapmışız, bu ülkeye hizmet ediyoruz. Bizler o kadar büyük bir hizmet içerisindeyiz ki şunu söylemek istiyorum, devletimizin daha doğrusu ülkelerin kendilerini ayakta tutan 4 tane önemli ayağı vardır, bunlardan bir tanesi savunmadır, bir diğeri eğitim, bir diğeri sağlık ve sonuncusu hatta en önemlisi de ulaşımdır. Yani bizim şu anda icra ettiğimiz bu işlere yatırım yaptığımız sektör. Bu sektör o kadar çok ulvidir ki sizler o ilin, o ülkenin ana damarını sağlarsınız, siyasi dokusunu ve ekonomik dokusunu sağlarsınız. Sizler olmadığınız zaman ne sağlık ne de savunma işleyebilir hale gelir. O kadar çok ulvi bir görev yapıyoruz ki farkında olmadan sizler sabahleyin kalktığınızda insanlar sizlere çocuklarını, canlarını emanet ederler, eşlerini size teslim ederler ve bu şekilde günlük hayatlarını idame etmeye çalışırlar" diye konuştu.

SAHİPSİZLİKTEN SİKAYET ETTİ

Bir yatırım kuruluşunun bu kadar da sahipsiz olmaması gerektiğini ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Bunun için biz bir düşünce ile yola çıktık ve sizlerin verdiği desteklerle çok değerli başkanlarımla çok şeyler elde ettik. Bunlardan bir tanesini özellikle söyleyeyim, biz bu sendikayı 2016 yılında kurduk. Bu yıl içerisinde, biz iki tane şiarla yola çıkmıştık. Bunlardan bir tanesi, bu kadar eziyet çeken, sabahları evden erken çıkan, geceleri de geç yatan, ama hiçbir zaman para kazanamayan, hiçbir sosyal hakları olmayan, geleceğe her zaman kaygıyla bakan bir sektör olduğunu gördük. Çünkü aynı şeyleri ben de yaşadım ve yaptığım yatırımların her zaman eridiğini gördüm. Sonuçta ben de burada bir iş adamıyım. Ben de bütün iş adamları gibi bu sektöre para yatırdığım zaman para kazanmak isterim. Evet, hizmet veriyoruz ama hizmetin de karşılığını almak isterim. Bunu iki şekilde alabiliriz; birincisi kanuni haklarımızla, özlük haklarımızla alabiliriz. Bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımız devam edecek ve her türlü hakkımızı da almak için mücadele edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından seçimlere gidildi. Seçimlerde, geçerli oyların tamamını alan Maşallah Kandemir, yeniden başkanlığa seçildi.