CHP Malatya İl Başkanı Kiraz, 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta Madımak Olaylarını yayımladığı mesaj ile bir kez daha kınadıklarını belirtti. Kiraz, “Katliamın üzerindeki karanlık perde aradan geçen 24 yıla rağmen hala aralanamadı. Firari olan sanıklar da, dava zaman aşımına uğratılarak özgürleştirildi. Göstermelik yargılamalar sonucu Sivas katliamının gerçek sorumluları yargılanmadı. 2 Temmuz Sivas katliamı, üzerinden geçen yıllara rağmen toplumun nazarında küllenmemekte, tam tersine toplumun kanayan yarası olmaya devam etmektedir” dedi.

KARANLIK GÜÇLERİ LANETLİYORUZ

Kiraz, Sivas katliamının unutulmaması gerektiğini belirterek, “Demokrasiden, laiklikten ve insan haklarından yana olan duyarlı insanların, demokrasi mücadelesini daha güçlü bir şekilde verebilmesi için 2 Temmuz Sivas katliamının unutulmaması ve unutturulmaması gerekir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu insanlık suçuna dün de sessiz kalmadık, bugün de sessiz kalmayacağız. Çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili ile birlikte Sivas’ta olacağız. Bundan tam 24 yıl önce Sivas katliamında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, katilleri ve arkasındaki karanlık güçleri lanetliyoruz” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ