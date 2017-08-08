Dilek Mahallesi sakinleri, kanalizasyon suyunun mahallede bulunan açık kanala akmasına tepki gösterdi. Yaklaşık 3 aydır kokudan ve sinekten dolayı evlerinde duramadıklarını söyleyen mahalleliler, konuyu yetkili mercilere ilettiklerini ancak sorunlarının çözülmediğini savundu.

Mahalle sakinlerinin yanı sıra esnaflar da durumdan bir hayli şikayetçi olduklarını belirterek, yayılan pis koku ve sinekler dolayısıyla işlerinin azaldığını ifade etti. Çok mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

İHA