20 Mart 2017 Pazartesi

Kanalboyu’nda mekân baskını!

Malatya’nın en işlek caddelerinden biri olan Kanalboyu’nda silahlar konuştu. İddiaya göre uzun namlulu silahlarla, bir kafe tarandı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

20 Mart 2017 Pazartesi 22:01
Kanalboyu’nda mekân baskını!

  Olay akşam saatlerinde Malatya’nın en işlek caddelerinden biri olan Kanalboyu’nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce caddede bulunan bir kafeye iddiaya göre uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre ise saldırı sonrasında en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
  Çevre esnafının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kanalboyu Caddesi 2 yönlü olarak trafiğe kapatılırken, 112 Acil Servis ekipleri de, saldırının olduğu kafenin önüne geldi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, görgü tanıklarının ifadelerine göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir anda uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü açıklansa da  saatler ilerledikçe bu rakamın 2'ye yükseldiği bilgisi geldi. Olay yerinde olan 10 kişinin ise kişinin ise yaralandığı bildirildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
  Saldırıdan yaralı kurtulanların İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Yaralıların sağlık durumları belersizliğini korurken, saldırı sonrası 1 kişinin yakalandığı kaydedildi.

ÇEVRE ESNAFI TEDİRGİN
  Silahlı saldırıların adeta mekanı haline gelen Kanalboyu’nda yeniden bir saldırının meydana gelmesi ise çevredekileri oldukça tedirgin etmiş durumda. Kanalboyu esnaflarından Muhammed Ali Özen, silahlı saldırıda çok sayıda ateş edildiğini, uzun namlulu silahlarla kafenin tarandığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.








TAHİR ÖZÇELİK
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