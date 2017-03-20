Olay akşam saatlerinde Malatya’nın en işlek caddelerinden biri olan Kanalboyu’nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce caddede bulunan bir kafeye iddiaya göre uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre ise saldırı sonrasında en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Çevre esnafının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kanalboyu Caddesi 2 yönlü olarak trafiğe kapatılırken, 112 Acil Servis ekipleri de, saldırının olduğu kafenin önüne geldi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, görgü tanıklarının ifadelerine göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir anda uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü açıklansa da saatler ilerledikçe bu rakamın 2'ye yükseldiği bilgisi geldi. Olay yerinde olan 10 kişinin ise kişinin ise yaralandığı bildirildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Saldırıdan yaralı kurtulanların İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi. Yaralıların sağlık durumları belersizliğini korurken, saldırı sonrası 1 kişinin yakalandığı kaydedildi.

ÇEVRE ESNAFI TEDİRGİN

Silahlı saldırıların adeta mekanı haline gelen Kanalboyu’nda yeniden bir saldırının meydana gelmesi ise çevredekileri oldukça tedirgin etmiş durumda. Kanalboyu esnaflarından Muhammed Ali Özen, silahlı saldırıda çok sayıda ateş edildiğini, uzun namlulu silahlarla kafenin tarandığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



















TAHİR ÖZÇELİK