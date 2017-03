Geçtiğimiz yıl Kanalboyu’nda yapılan çevre düzenleme çalışmaları sırasında kesilen ağaçlar büyük tepki toplamış, ağaçların sökülmesi ve kesilmesi işlemleri durdurulmuştu. Bu yıl da Kanalboyu’nun 2. etap çalışmaları sırasında yine ağaçlar kesildi ve bu işlem, sessiz-sedasız, bir gecede yapıldı.

AĞAÇ KATLİAMI

Çevre düzenlemesi, altyapı ve üstyapı çalışmaları adı altında ağaç katliamlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu defa gözünü Kanalboyu’nun 2. etabındaki ağaçlara dikti. 2. etap çalışmaları kapsamında bir gecede onlarca ağacı daha yok eden Belediye, “yeşil kent” olarak anılan Malatya’yı betonlaştırmaya devam ediyor. Bilinçsiz bir şekilde yapılan projeler, kent estetiğinden uzak, ileriye dönük olmayan bir şekilde hayata geçiriliyor. Her dönem gelen Belediye başkanının farklı projeler uygulaması, Kanalboyu’nu yok etme aşamasında kadar geldi.

MAĞDURUZ!

Bu anlamda, Kanalboyu’nda yapılan çalışmalara tepki gösteren esnaf Harun Genç, “Ağaçlar dün(önceki gün) akşam saatlerinde kimseler görmeden kesildi. Çalışmaların uzun sürmesi ve hala bitirilmemesi işlerimizi de aksatıyor. Dükkanımızın önüne kadar kazılan çukurlar yüzünden manav tezgahımızı kuramıyoruz. 3 aydan daha uzun süredir toz toprak içerisindeyiz bu da bizi çok fazla mağdur etmiş durumda” dedi.

GENCECİK AĞAÇLAR

Kesilen ağaçlar konusunda da konuşan Genç, “Kanalın etrafında bulunan ağaçlar gencecik ve daha yeni dallanıp budaklanan ağaçlardı. Yaz ayları yaprakların neredeyse kanalın üzerini tıpkı bir şemsiye gibi örtmesi kartpostallık görüntülerin çıkmasına, insanların gündüz güneşin kavurucu sıcaklığından kaçıp burada serinleyip gezmelerine ve buranın cazibeli bir alan olmasına olanak sağlamaktaydı. Sonbahar ve kış aylarında özellikle çınar ağaçlarının yapraklarının sararıp dökülmesiyle yine nostaljik bir hava esmesine insanların buraya gelip fotoğraf çekmesine vesile oluyordu” diye konuştu.

BURASI YOK EDİLDİ

Yine çalışmalara tepki gösteren vatandaşlardan Selim Bayrak, “ Eskiden kanalın duvarları taş örülüydü. Zamanın da bu duvarları yapan taş ustalarını da artık bulup yapamazlar. Daha doğal daha estetik haldeydi. Buradaki ağaçlar bir gecede adeta katledilerek buranın yok olmasına neden olundu. Hiçbir vatandaşın bilgisine, hiçbir esnafın görüşü alınmadan yangından mal kaçırırcasına ve her ne hikmetse gece geç saatlerde bu kıyım yapılmıştır. Her gelen belediye başkanı kanal boyunu yıkıp tekrar yapıyor. Milli servet israfı yapılıyor. Her dönem Kanalboyu’na harcanan paralarla iş ve istihdama yönelik işler yapılabilirdi. İşsiz olan vatandaşlar çalışıp üretse hem vatandaş hem de ülke kazansa kötü mü olur. Yaşlı ya da kurumak üzere olan ağaçlar kesilebilir ya da budama gençleştirme yapılabilirdi. Ağaçları hiç acımadan kepçelerle devirip komple yıkmak hangi vicdan sahibine yakışır. Bir kısım ağacın katledilmesinin önüne geçebildik. Burada yaşayan mahalleli tepki gösterince en azından şimdilik bu kıyımın önüne geçtik. Gece geç saatler de yapılmamış olsaydı anında tepki gösterip kıyılan ağaçların da belki katledilmesini önleyebilirdik. Buranın cazibesinin temel kaynağı ağaçların yeşilliğidir” sözlerine yer verdi.

YEŞİLE AİT HİÇBİR RENK YOK

Vatandaşlardan Hüseyin Işık ise, “Geniş bir kanalın ağzına kadar su dolu olması ve etrafında yeşilin olmaması kadar saçma bir olay olamaz. Kanalboyu’nun ne anlamı kalır ki ağaçlar olmayınca! Fahri Kayahan bölgesine de onca beton yığını apartmanların arasına kanal yapıldı. Etrafında yeşile ait hiçbir renk yok. Malatya’nın yeşilliği sadece Kanalboyu’nda değil her köşesinde kayıp oluyor. Her yer beton yığını haline döndü. Malatya’ya 10 yıl önce Kernek Şelalesi’nden kuş bakışı baktığınızda komple yemyeşil görürdünüz. Bu durum vatandaşları çok rahatsız ediyor. Ama yetkililer kulaklarını halkın sesine tıkamış durumda” dedi.

TÜRKAN YILDIZ