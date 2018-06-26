Kan stokları alarm veriyor

Ramazan ayının girmesiyle birlikte azalan kan stoku, yaz ayının gelmesinden dolayı bağ ve bahçe işlerinin çıkması nedeniyle de neredeyse alarm veriyor. Gittikçe azalan kan stokunun çoğalması için kan bağışçılarına seslenen ve kanın bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Türk Kızılay’ı Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül önemli açıklamalarda bulundu.

2018 yılının özellikle son 2 ayında yani mayıs ve haziran ayı döneminde, Ramazan ayına denk gelmesiyle kan bağış oranında bir düşüş meydana geldiğini ifade eden Dr. Özgül, Ramazan ayında kan bağışlarının genel anlamda düştüğünü hatırlattı.

YÜZDE 59’A ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ

Hedeflerinin altında bulunduklarına dikkat çeken Dr. Özgül, “Bu yıl da Mayısın ikinci yarısında ve Haziran’ın ilk yarısında Bölgemizdeki illerde kan bağış oranları düştü. Mayıs ayında hedefimize bölge olarak yüzde 92.3 oranında tutturduk. Haziran ayında da normal şartlar altında aylık verilere baktığımızda yüzde 74 oranında olmamız gerekirken şu anda hedefini yüzde 59’a ulaşmış durumdayız. Bu bizim beklediğimiz ya da planladığımız bir performans değildi. Öncesinde birçok kan bağış noktamız da faaliyet göstermemize rağmen bu dönemde, eski belediye meydanında ve Soykan Parkı'nda açmayı düşündüğümüz kan bağış çadırı ile hızlı bir şekilde özellikle Malatya ili için hızlı bir kan almayı planlıyoruz. Adıyaman ve Elazığ illerimizde otobüs ve TIR ekiplerimiz ile verimli bir kan almayı planlıyoruz. Bu ayda kan bağış alımında hedefimiz olan yüzde 95 baremini tutturmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

KAN ÜRÜNLERİNİ TEMİN ETMEKTE SIKINTI YAŞANIYOR

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu yineleyen Dr. Özgül, şunları kaydetti:

“Kan bağışı her zaman acil değil sürekli ihtiyaçtır çünkü kan bağış oranı düştüğünde hastanelere kan ve kan ürünlerini temin etmekte sıkıntı yaşanıyor. Bildiğiniz gibi Bunun da bir lojistik kısmı var. Bağışlanan kanları kan ürünlerine çevirip vatandaşı ulaştırmaya çalışıyoruz. Böyle baktığımızda da vatandaşlarımız hem yaz ayı olması hem Ramazan ayının çıkışında olması sebebiyle de şu an kan bağış oranımız Ramazan ayına göre ciddi bir şekilde artmaya başladı. Ayın sonuna hedefimizi tutturmak için yeterli olabilir mi bunu henüz bilmiyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle Malatya’da Fuzuli Caddesi üzerindeki, Adıyaman'da Ulu Camii karşısındaki, Elazığ'da da cumartesi pazarının olduğu yerdeki kan bağış merkezimize bekliyoruz. Yaz ayı döneminde hem kayısı başlıyor. Milli eğitim öğrencileri, üniversite öğrencileri tatilde. Birçok kişi hem Ramazan ayı sonrasında hem de tatil yapıyor. Süreç böyle ilerleyince kan bağışı noktasında hedefleme noktasında sıkıntı yaşanıyor. Bu anlamda bugünlerde vatandaşlarımızdan biraz daha özveri bekleyerek haziran ve temmuz ayları döneminde daha çok bağış yapmalarını talep ediyoruz.”