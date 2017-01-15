Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay tarafından Malatya Sanat Merkezinde organize edilen kan bağışına çok sayıda katılım oldu. Malatya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Hakan Yılmaz, “Türk Kızılay’ı olarak Malatyamızdaki kan ihtiyacını karşılamak için her gün çalışmalar düzenliyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde bir kampanya düzenledik. Son zamanlarda kan stok seviyelerimizde sıkıntılarımız var. Tüm Türkiye’de kırmızı alarm vardı, yavaş yavaş rengi sarıya döndü. Bunu sağlam ve düzenli yapa bilmek için Büyükşehir Belediyemizle böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. İnşallah bugün burada alacağımız kanla stoklarımızı doldurup hastalarımıza en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz” dedi.

TÜRKİYE GENELİNDE HASTALARA DAĞITIYORUZ

Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Hakan Yılmaz, stoklar hakkında ise, “Türkiye geneli olarak 40 bin gibi rakamlarda kendimizi rahat hissediyoruz. Bu rakam ihtiyaçları karşılama noktasında yeterli oluyor. Günde 11 bin ünite kanı da Türkiye genelinde hastalara dağıtıyoruz. Bir sirkülasyon halinde bunu sürdürüyoruz. Amacımız 40 bin seviyesine ulaşıp stok seviyesini rahatlatmak” diye konuştu.

ORGANİZASYON YAPIYORUZ

Malatya’daki kan bağışı hakkında da konuşan Dr. Hakan Yılmaz, “Düzenli olarak Fuzuli Caddesi’nde bir kan bağış merkezimiz var. Hafta içi 9.30-18.30 arası vatandaşımız kan bağışında bulunabiliyorlar. Yine eski belediyenin olduğu yerde saat 10.00-17.00 arasında sürekli olarak kan bağış otobüsümüz bulunabiliyorlar. Resmi ya da özel kamu kurum ve kuruluşlarına da destek vermek istedikleri halde organizasyon yapıp kan bağışlarını alabiliyoruz” diye ifade etti.

İHTİYACIMIZ OLAN KAN…

Hangi kan grubuna daha fazla ihtiyaçları olduğuna yönelik sorusuna ise Dr. Yılmaz şu şekilde cevap verdi:

“En fazla ihtiyacımız olan kan depomuzda bulunmayan kandır. Bu, zaman zaman değişiklik göstere biliyor, bazen A pozitife, bazen de B pozitife ihtiyacımız olabiliyor. Bizim ihtiyacımızın toplumda az veya çok görülmesiyle alakalı değil. En çok toplumumuz A pozitif kan gurubu görülür ama geçen hafta biz en fazla A pozitif sıkıntısı çektik. Bizim her kan grubuna ihtiyacımız var. Bugün burada amacımız bin rakamlarına ulaşmak. En kötü ihtimal 500 rakamlarını geçmek. Bu tür organizasyonlara başka kuruluşların da organize etmesi gerekir.”

TAMAMEN ÜCRETSİZ VE KARŞILIKSIZ

2006 yılından beri Malatya’da görev yaptığını belirten Müdür Yılmaz, “Bu yıla kadar sürekli bir artış içerisindeyiz. 11 binlerle başladığımız kan bağışını 25-27 binlere kadar çıkardık. Şu an Malatya’daki hastalarımızın yüzde 92’sinin ihtiyacını tamamen ücretsiz ve karşılıksız olarak karşılıyoruz. Amacımız bunu yüzde yüz yapabilmek. Bunun için de duyarlı vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Kan vermenin herhangi bir zararı yok. Bunun için de doktor kontrolünde yapılıyor. Gelişebilecek bir sıkıntıda doktor başında bulunuyor zaten. Kan vermenin en güzel, en iyi yararı; verdiğiniz bir ünite kanla 3 kişinin hayatını kurtarıyorsunuz. Bunun için de Malatya halkını kan bağışına bekliyoruz” diye konuştu.

İŞİMİZ İNSANLARIN HAYATINI KURTARMAK

İtfaiye personeli Cumali Yiğit, “Sonuçta kan hayati önem taşıyor biz de bu kampanyaya destek olmaya geldik. Hem itfaiye personeli hem de bilinçli bir vatandaş olarak, hem sağlık açısından hem de herkese faydalı olmak için buradayız. Zaten işimiz insanların hayatını kurtarmak” dedi.

Kan vermeye gelen Metin Kayış isimli vatandaş da, “İhtiyaç oldukça gidip kan veriyorum. Bütün vatandaşların da bu konuda bilinçli olmaları gerekir ve hayat kurtardıklarının farkına varmalılar. Bu konuda halkımız duyarlı olsun” sözlerine yer verdi.

Mehmet Hüsnü Oruç ise, “Hayatımda ilk defa kan verdim. Bütün personel olarak buraya kan vermeye geldik. Herkesi de buraya ve bu konuda bilinçli olmaya davet ediyorum” dedi

VİCDANINIZ RAHATLAMIŞ OLUYOR

Organizasyona kan vermeye gelen Gamze Dursun da, “Bazıları kan vermekten korkuyor, ben bir kadın olarak daha önceden 3 sefer kan verdim. Kan merkezinden, ‘kanınız ihtiyaç sahiplerine verildi’ diye mesaj geldiğinde çok mutlu oluyorsunuz. Sanki hayat kurtarmış gibi hissedip, vicdanınız rahatlamış oluyor. Halkımız bu konuda duyarsız, bilinçli olup kan verilmesi gerekli” diye konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK