Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kamyonda yapılan aramada 86 bin 108 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bir kamyonda yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 86 bin 108 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 3 şahıs hakkında 5607 SKM gümrük kaçağı sigara suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi.

İHA