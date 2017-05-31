31 Mayıs 2017 Çarşamba

Kamyon ve beton mikserlerine tepki

Seyran Mahallesi, Uzun Sokak’tan gelip geçen hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerine tepki gösteren vatandaşlar, sokağın dar olduğunu dile getirerek, büyük araçların ana yoldan geçmelerini istediler.

30 Mayıs 2017 Salı 11:21
Kamyon ve beton mikserlerine tepki

  Seyran Mahallesi’nde bulunan Uzun Sokak’tan geçen hafriyat kamyonları ve beton mikserleri sokak sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Hafriyat kamyonları ve mikserlerin neden olduğu tozdan ve gürültüden rahatsız olduklarını ifade eden sokak sakinleri, sokağın hemen yanı başındaki okullardan çıkan öğrencilerin de hayatlarından endişe ediyorlar. Kamyon ve mikserlerin olası bir kazaya neden olabileceğini ileri süren sokak sakinleri, yetkililerden yardım isteyerek, dar olan sokaklarından mikser ve kamyonların geçmesini istemediklerini söylediler.

SOKAK DAR
  Sokağın dar olduğunu kamyon ve beton mikserlerinin ana yoldan gelip geçmesini isteyen Metin Akyüz isimli vatandaş, “Uzun zamandan bu yana kamyon ve beton mikserleri bu sokaktan geçiyor. Sokak oldukça dar. 2 araç yan yana neredeyse geçemiyor. Ama kamyon ve büyük araçlar hızla geçiyorlar. Bizler bu konuda oldukça rahatsızız. Otobüsler geçiyor, biz bunu anlayışla karşılıyoruz, çünkü neticede yolcu taşıyorlar ve şoförler araçları çok dikkatli kullanıyorlar. Fakat beton mikseri ve kamyonlar böyle değil. Mikserler yoldan geçince büyük gürültü oluşturuyor, hafriyat kamyonlarının ise römorkları açık olduğu için toz duman oluşturuyorlar. Bizler bu araçların sokaktan geçmesini istemiyoruz. Sokak dar zaten, araçlar ana yoldan rahatlıkla gideceği yere gidebilirler” şeklinde konuştu.

BIKTIK…
  En çok okula giden öğrencilerin bir kazaya uğramasından korktuklarını söyleyen Mete Çelik isimli vatandaş ise, “Endişemiz çocuklardan. Bir kazaya neden olabilir bu araçlar. Bu sokak beton mikserlerinin veya hafriyat kamyonlarının geçiş güzergâhı değil. Ana yol dururken ara yollardan bu araçların gelip geçmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Hem tozdan dumandan hem de gürültüden bıktık. İlgililer bu sorunumuza bir çözüm bulmalı” diye konuştu.

AYLARCA ŞİKÂYET EDİYORUZ
 Zarife Yılmaz isimli vatandaş ise, “Biz ilgili belediyeyi arıyoruz. Bize araçların geçebileceğini söylüyorlar. Araçların denetimi yapılmadığı için hafriyat kamyonlarının üzerleri açık oluyor. Bu nedenle de toz, toprak içerisinde kalıyoruz. Ayrıca kamyonlara aşırı yük yükleniyor, dolayısıyla da yollarda çöküntüler meydana geldi. Bizler bu durumu aylarca şikayet etmemize rağmen bir sonuç alamadık. Umarım sesimiz duyulur” dedi.


MUTLU SARIGÜL
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