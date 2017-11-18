18 Kasım 2017 Cumartesi

Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

Malatya'da bir kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

18 Kasım 2017 Cumartesi 11:26
Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı
Kaza, Çevreyolu Şeker fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinden Şeker fabrikası istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 42 D 7850 plakalı kamyon aynı istikamete seyir halinde olan M.Y. (57) idaresindeki 44 LC 488 plakalı otomobile arakadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç elektrik direğine vurduktan sonra durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan otomobil sürücüsü M.Y. ile yanında bulunan M.T.'ye (84) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
İHA

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