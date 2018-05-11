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Kamuda yaz kıyafeti uygulaması başlıyor

Kamu kurumlarında yaz dönemi kıyafet uygulamasına 15 Mayıs Salı günü geçiliyor.

Kamuda yaz kıyafeti uygulaması başlıyor

Kamu kurumlarında yaz dönemi kıyafet uygulamasına 15 Mayıs Salı günü geçiliyor.

11 Mayıs 2018 Cuma 11:29
Kamuda yaz kıyafeti uygulaması başlıyor

15 Eylül 2018 sabahına kadar devam edecek olan uygulama kapsamında erkek memurların kravat takma ve ceket giyme zorunluluğu da son buluyor.

15 EYLÜL TARİHİNDE SONA ERECEK

Konuyla ilgili Malatya valiliğinden de açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

''Yaz kıyafeti uygulaması, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince bundan sonra ikinci bir emre kadar 15 Mayıs tarihinde başlayacak ve 15 Eylül tarihinde sona erecektir. Her sene olduğu gibi bu dönemde de Yönetmeliğin 5. maddesi hükümlerine uyulacaktır. Personelin Yönetmelik ve bu genelge hükümlerine uygun kılık ve kıyafet içinde bulunmasından sıralı amirler sorumlu olacak, hükümlere aykırı hareket edenler hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince işlem yapılacak.'' 

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Anahtar Kelimeler:
Yaz KıyafetiKamu
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