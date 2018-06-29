Kamu kurumları personel alıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 yılında yapılan KPSS lisans sınavı sonucuna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre 2 (iki) sözleşmeli mühendis alacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SINIFINA 100 KAYMAKAM ADAYI ALACAK

İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 (yüz) kaymakam adayı alınacak.

Sınava başvuru şartları şöyle:

“- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

-1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK'nın 48/A maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

-1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

-Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.”

İŞKUR, 2 bin 219 sözleşmeli personel alacak. Başvurular, 25 Haziran 2018 Saat 00:00 ile 4 Temmuz 2018 Saat 23:59 arasında www.iskur.gov.tr'den yapılacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BİN 500 PERSONEL ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı bin 500 personel almak için ilana çıktı. Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri iş yerlerinde kamu kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 9 BİN 500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 bin 500 sözleşmeli personel alacak. Alınacak personeller, lisans önlisans ve ortaöğretim mezunları arasından olacak. Başvurularda KPSS puan türlerinden; lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, orta öğretim mezunları için KPSSP122 esas alınacak.

PTT'NİN 5 BİN KİŞİLİK PERSONEL ALIMINI GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAPACAK

PTT'nin 5 bin kişilik personel alımını Gazi Üniversitesi yapacak. Yazılı sınav 12 Ağustos'ta olacak. Yazılı sınavlar, 12.08.2018 tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacak. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olup; sınav saat 10.00’da başlayacak ve 12.00 ile 12.30’da tamamlanacak. (Haber Merkezi-Sinem Hatun Tavut)

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HABER MERKEZİ-SİNEM HATUN TAVUT