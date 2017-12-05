Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından toplantının açılış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin köklü bir tarihi olan Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biri olduğunu söyledi. Üniversite kampüsünün 1982 yılından itibaren inşa edilmeye başlandığını anımsatan Rektör Kızılay, “Kampüs ilk inşa edildiğinde 150 kişilik küçük bir cami inşa edildi. Ben bu üniversiteye geldiğimde bu camimiz üniversitemize cuma namazlarında yetmiyordu. Mediko Sosyalin altında sığınak olarak ayrılmış bir yeri o zamanki rektörümüz cuma namazlarına mahsus cuma namazları kılmak için tahsis etmişti. 4-5 yıl öncesine kadar orada namazlarımızı kılıyorduk. 2011 yılında yukarıdaki camimiz ibadete açıldı. Cemaat orada namazlarını kılmaya başladı. Üniversitemizin camisi orası olmaya başladı. Ama orası arabayla gidilmesi gereken bir cami. Öğrencilerimiz bu küçük camide namaz kılıyordu. Dışarıda soğukta avluda, bahçede cuma namazlarını eda etmeye devam etiler” sözlerini kaydetti.

DEPREME DAYANIKSIZ

Merkezde bulunan caminin öğrencilerin ve cemaatin ihtiyacını karşılayamadığını ifade eden Rektör Kızılay, "Merkezdeki cami ihtiyacımızı, öğrencilerimizin ihtiyacını karşılamak üzere bir proje çalışmasına bir yıldır başladık. Proje tamamlandı. Ondan sonra projeyle ilgili çalışmalarımız bitince küçük olan 150 kişilik camimizin deprem incelemesini de yaptırdık. Buradaki üniversite mühendislerimize yaptırınca bu küçük camimizin depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Bu camimizin yerine daha da doğuya kaydırarak alan kazanmak için şimdiki projemizi ortaya çıkardık. Caminin hafriyat ihtiyacını bir hayırseverimiz karşıladı. Cami inşaatına yakın zamanda başladık. Sizlere hem bu cami inşaatımız hakkında bilgi sunmak hem de Malatya’mızın çok değerli iş adamları olan sizlerin, kıymetli hayırsever insanların bu camimizin gidişatında güçlü desteğinizi almak için bu akşam sizleri burada misafir etmek istedik. Camimiz için çok güçlü desteğinizi bekliyorum. Üniversite camisi, gençliğin camisi. Gençlik için hedeflenen bir cami" şeklinde konuştu.

Rektör Kızılay, Malatya'nın hayra çok düşkün bolca hayır yapan bir şehir olduğunu da kaydederek, "Onun için biz de böyle bir projeyi başlattık. Bu konuyu burada paylaşıyoruz. Zaman zaman bilgilendirme yapacağız. Gelişmeleri aktaracağız. Ben yine sizden bu camimiz için güçlü ve sürekli bir destek talep ediyorum" dedi.

ÜNİVERSİTE HER YIL BÜYÜYOR

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman da Malatya'nın doğusunda bulunan İnönü Üniversitesi’nin her yıl büyüyen ve gündüz nüfusu 50 bine ulaşan bir yerleşim merkezi olduğunu belirterek, "Şüphesiz ki bu nüfusun Malatya'nın bilim, kültür, sosyal hayatına ve kalkınmasına büyük katkısı olmaktadır. Kuruluşundan itibaren fiziki ve sosyal mekanları birbiriyle orantılı olarak gelişen üniversitemiz cami konusunda şanslı olmamıştır. Kampüs merkezinde inşa edilen mescit çok küçük kalmış kenarda yapılan cami de dönemin şartları nedeniyle hedefine ulaşamamıştır" ifadelerini kullandı.

Yapımına başlanan caminin üniversitenin tam kalbinde olduğunu kaydeden Dekan Karaman, "Öğrenciler ve personel için yürüme mesafesindedir. Doğu ile kuzey avlusu üniversitenin sosyal, sağlık ve kültürel hizmetlerinin verildiği tesise bitişiktir. Her gün ortalama on bin kadar öğrenci öğle yemeği için bu alana gelmektedir. Tamamlandığında inşallah 4-5 bin kişi aynı anda ve bir arada namaz kılacaktır" dedi.

MÜFTÜLÜK DESTEK OLACAK

Dekan Karaman, İslam tarihi boyunca milletin yardımlarıyla yapılan camiler gibi üniversite camisinin de hayırsever vatandaşların desteğiyle tamamlanacağına inandığını belirterek, "Hazreti Peygamber (sav) Medine'de temelini attığı caminin malzemesini ashabıyla birlikte temin etmiş ve bitimine kadar bizzat ilgilenmiştir. Bir bakıma bu uygulama, camilerin halkın bağışlarıyla yapılmasını teamül haline getirmiştir" diye konuştu. İl Müftüsü Ümit Çimen ise müftülük olarak ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Toplantı yapılan duanın ardından sona erdi.

Öte yandan Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İl Müftüsü Ümit Çimen, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, akademik ve idari personel katıldı.

İHA