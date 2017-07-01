Edinilen bilgilere göre Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde kalp krizi geçiren 75 yaşındaki Nazire Doğanay için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi.

Durumu ağır olan Nazire Doğanay, Darende Stadına inen hava ambulansına taşınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İHA