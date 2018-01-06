4 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Genel Kuruluna eski Başkan Faruk Yılmaz, aday olduğunu açıkladı. Dün bir kafede gerçekleştirdiği kahvaltılı basın açıklamasıyla yapacakları hizmetlerden de bahseden Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Mesleklerini etkin, güçlü daha aktif olması yönünde girişimlerinin planlanacağı proje haline getirip hizmete dönüştürmeye karalı olduklarını kaydeden Yılmaz, basın mensupları ve esnaflarla birlikte ortak karar, ortak hedef anlayışı ile faydalı hizmetin sonucuna götürecek çalışmaları hedeflediklerini söyledi.

ÇALIŞMAYA MECBURUZ

Aralıksız çalışacaklarını belirten Yılmaz, “Biz birlik ve beraberlik içinde oluşturacağımız ortak akıl sayesinde, yönetimimizin ve şahsımın alacağı kararlar ile ulaşmak istediğimiz ortak payda ile vatandaşımıza sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesi ve vizyonumuzu, yeni çağın koşullarına göre şekillendirmek için aralıksız çalışacağız. Çünkü biz buna mecburuz. Diyorum ki günümüzde acımasız hırçın ve haksız bir rekabetin kıskacında ayakta kalabilmek için mesleğimizi devam ettirebilmek, işimize ve aşımıza sahip çıkabilmek için çok sayıda arkadaşımızı daveti üzerine tekrar Bakkallar ve bayiler Esnaf Odası başkanlığına aday oldum” şeklinde konuştu.

ÜSTLENDİĞİMİZ SORUMLULUK BUNU EMREDİYOR

Hizmete dönüştürülecek çalışmaları olduğundan da bahseden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Bizim vizyon ve hedeflerimiz arasında esnafa güveni tesis eden, kimliğimize modern ve çağdaş, esnaf kimliğini kazandırmak olacaktır. Sektörel ve iş kolumuzda faaliyet gösteren ana üretici, tedarikçi ve pazarlama ağında hizmet veren firmalarla yöneticisi olmaya aday olduğum odamızın tüzel temsilcisi olarak kapsamlı işbirliği ve ortak projeler hazırlayıp hizmete dönüştürmek için çalışmalarımız olacaktır. Almak istediğimiz görev ve üstleneceğimiz sorumluluk bize bunu emrediyor. Böyle bir hizmet maratonunda bu hedef ve projeler ile birlikte gerçekleştireceğimize inancım tam ve başkanlık yaptığım dönem içinde yaptıklarım sizin taktirinizle bu dönem için bir teminat göstererek, borçlu hissedip yola çıktık. 4 Şubat 2018 tarihinde yapılacak olan genel kurulun şimdiden tüm esnafımıza ve Malatya’mıza hayırlara vesile olmasını Allahtan diliyorum.”

DAHA SIK BİR ARAYA GELECEĞİZ

Yılmaz, “Son olarak, bu görev bizlere tevdi edilmesi durumunda sizlerle daha sık bir araya geleceğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü Sizler güzel ilimizin bakkal ailelerini en iyi tanıyan, izleyen, onların gören gözleri, duyan kulakları olmanızdan dolayı her türlü istişareye yönetim olarak açık olacağımızı taahhüt ederim” dedi.

MUTLU SARIGÜL