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KALIN’DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Şu an itibariyle şehirler, kasabalar ve köyler dahil olmak üzere Afrin bölgesinin tamamı PYD/YPG teröründen temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu bölgenin kontrolünü eline aldı. Şimdi özellikle EYP, tuzakların ve mayınların bulunabileceği meskûn mahalleri güvenli hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

KALIN’DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Şu an itibariyle şehirler, kasabalar ve köyler dahil olmak üzere Afrin bölgesinin tamamı PYD/YPG teröründen temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu bölgenin kontrolünü eline aldı. Şimdi özellikle EYP, tuzakların ve mayınların bulunabileceği meskûn mahalleri güvenli hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 18:28
KALIN’DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İngiltere’nin SKY News televizyonunda Afrin’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Şehirler, kasabalar ve köyler dahil olmak üzere Afrin bölgesinin tamamının PYD/YPG terör örgütünden temizlendiğini kaydeden Kalın, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu bölgenin kontrolünü eline aldı. Şimdi özellikle EYP, tuzakların ve mayınların bulunabileceği meskûn mahalleri güvenli hale getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı ve bundan sonra atılacak adımlar hakkında bilgi veren Kalın, “Zeytin Dalı Harekatında önemli bir aşama tamamlandı. Elbette daha yapılması gereken işler var. Afrin yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı büyük bir bölge. Biz burada insani yardım sağlıyoruz ve özellikle şehirlerde, sokaklarda ve evlerde mayın veya tuzak olmadığından emin olmak istiyoruz. Zira PYD/YPG’li teröristler bu bölgeleri Türkiye’ye yönelik saldırılarda kullandı. Buralarda askeri yığınak yaptılar. Yani önümüzdeki günlerde yapılması gereken şeyler var. Aynı zamanda insani yardım sağlamaya devam edeceğiz ve yerel halkla birlikte çalışarak ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacağız. Ancak operasyonun önemli bir kısmı başarıyla tamamlandı diyebiliriz” dedi.

Kalın, “Türk askeri bu bölgeden tamamen ayrılacak mı? Ayrılacaksa ne zaman bu adım atılır?” sorusuna şu cevabı verdi:  “Elimizde Fırat Kalkanı Harekatı gibi iyi bir örnek bulunuyor. Bu harekatı Afrin’in hemen doğusunda bulunan Cerablus, Azez ve Çobanbey bölgesinde yaklaşık bir buçuk yıl önce gerçekleştirmiştik.

Burada DAEŞ teröristlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirmiş ve 3 binden fazla teröristi etkisiz hâle getirmiştik. Aralarında DAEŞ’in kıyamet senaryolarında kullandığı Dabık da dahil olmak üzere bu bölgeler güvenlik altına alındıktan sonra buralar yerel halka iade edildi. Şu anda yerel halk buraları yönetiyor. Cerablus bölgesinde, yedi yıldır devam eden Suriye iç savaşı süresince başka hiçbir yerde olmayan bir şey yaşandı. Biz burayı temizledikten sonra Türkiye’de bulunan yaklaşık 150 bin Suriyeli mülteci evlerine döndü. Bunun Afrin bölgesinde de yaşanmasını bekliyoruz. Hatta bunu görmeye başladık. Afrin’i PYD/YPG baskısı sebebiyle terk etmek zorunda kalan insanlar geri dönmeye başladı. Bölge tamamen güvenli hale getirildiğinde geri döneceklerdir. Bir noktanın daha altını çizmek istiyorum: Zeytin Dalı Harekatını başlattığımızda bazı müttefiklerimiz ve siyasi yorumcular sivil kayıplar hakkında endişelerini ifade etmişlerdi. Biz çok dikkatli davrandık ve sivil kayıpları engelledik. Fotoğraflara bakarsanız şehirlerin hiç zarar görmediğini fark edeceksiniz. Rakka ve Musul gibi yerlerle Afrin arasındaki farkı açıkça görebilirsiniz. Hava saldırıları konusunda çok dikkatli davrandık. Burada hassas bombalar kullanıldı. TSK ve ÖSO sivil kayıpların yaşanmaması ve tarihi ve dini mekanların zarar görmemesi için çok dikkatli davrandı. Şimdi Afrin bölgesinde istikrarı sağlama aşamasına geldik. Önümüzdeki haftalarda buna odaklanacağız. Elbette güvenlik güçlerimiz şimdilik bölgede kalarak şehrin ve yerel halkın tamamen güvende olduğundan emin olacak.”

Bu aşamada rejimin bölgeyi ele geçirme gibi bir çaba içerisinde olmayacağını düşündüklerini söyleyen Kalın, “Fırat Kalkanı bölgesinde böyle bir durum yaşanmadı. Burada sivillerin yalnızca PYD/YPG’li teröristlerden değil aynı zamanda rejim saldırılarından da korunduğuna emin olmak istiyoruz” açıklamasını yaptı. 

İHA

Son Güncelleme: 19.03.2018 18:31
Anahtar Kelimeler:
Afrinİbrahim Kalın
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