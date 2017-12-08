08 Aralık 2017 Cuma

Kale ovasına can suyu olacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Malatya’ya yaptığı yatırımlarla kurak toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede yapımı süren Malatya Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. 40 bin dekar araziyi suyla buluşturacak olan proje 2018 sulama mevsiminde tamamlanacak.

08 Aralık 2017 Cuma 11:46
Kale ovasına can suyu olacak

  Açıklama Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden geldi.  Malatya’ya 23 kilometre uzaklıkta bulunan Kale ovasını sulayacak olan Malatya Turgut Özal Barajı Kapıkaya Sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Toplam sulama suyu şebekesi uzunluğu yaklaşık 136 bin metre olan tesisin, sulama ana hattına ait 123 bin metrelik kısmında boru imalatı tamamlandı. Ayrıca 476 adet sanat yapısı imalatının tamamlandığı projenin sulama hattında çalışmalar devam ediyor.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK
  Sulama projesinin tamamlanarak hizmete alınması ile sulama alanında bölge çiftçisine, dolayısıyla da ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlanacak. Yaklaşık 53 milyon lira yatırım bedeli ile inşa edilen projenin 2018 sulama mevsiminde hizmete alınması hedefleniyor.

Malatya’da DSİ tarafından yapılan yatırımlara dikkat çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, “Son 14 yılda Malatya ilimizde 5 baraj, 1 gölet inşa ettik. 233 bin 190 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 140 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. Ayrıca 44 derenin de ıslahını tamamladık. Turgut Özal Barajı Kapıkaya Sulaması projesini de en kısa sürede tamamlayarak Malatyalı çiftçilerimizin hizmetine sunacağız” değerlendirmesinde bulundu.

HABER MERKEZİ
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