Eski Taş Köprü yakınında yapılan proje ile Kale'ye ayrı bir değer katacağını anlatan Akdemir'e, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nevzat Diri ve AK Parti Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek eşlik etti.

Çalışma alanında proje hakkında bilgiler veren Başkan Cemal Akdemir, "Bu proje tarihi Taş Köprünün civarında oluşu ile ayrı bir özellik taşıyor. Bu proje ilçemize yeni bir yüz, yeni bir nefes kazandıracak" dedi.

Projenin yanı sıra ilçenin doğal güzelliklerinin de korunacağını vurgulayan Başkan Akdemir, "İnşallah mümkün olan en kısa zamanda tamamlayıp değerli ilçe halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

İHA