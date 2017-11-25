Kalp ve Damar Cerrahisi Ana bilim Dalı doktorlarından Opr. Dr. Feyzullah Gümüşçü, Opr. Dr. Ercan Kahraman ve Opr. Dr. Abdussemet Hazar yaptıkları açıklamada, hastanın kendilerine çarpıntı ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğunu belirterek yapılan kalp EKO’sunda sol kulakçıkta kitle gördüklerini ve gerekli hazırlık sonrası hastayı operasyona aldıklarını ifade ettiler.

NEREDEYSE SOL KULAKÇIĞI DOLDURUYORDU

Hastayı kalbinde kitle bulunduğu için ameliyata aldıklarını anlatan doktorlar, kitlenin 'sol karıncık' denilen bölgede olduğunu ve buradaki kitlelerin yüzde 75'inin sebebinin iyi huylu olduğunu söylediler. Ameliyat sonrası çıkartılan 4 santimetrelik kitlenin, 'sol kulakçık' denilen bölümü neredeyse doldurmak üzere olduğunu belirten doktorlar kitlenin patolojiye gönderildiğini ve sonucunu beklediklerini dile getirdiler.

Doktorlar kitleden kopabilecek küçük parçaların beyne kadar gidebileceğine dikkat çekerek, bunun tıkanıklığa yol açarak ölüme sebebiyet verebileceğini vurguladılar. Kalpteki kitlelerin bayanlarda erkeklere göre 3 kat fazla görüldüğünü belirten doktorlar bunun çeşitli nedenleri olduğunu, ameliyatta tümörü köküyle çıkarttıklarını ve erkeklerde görülen tümörlerin ailesel olma riskinin daha yüksek olduğunu ifade ettiler. Ayrıca doktorlar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koroner bypass, kalp kapak operasyonları ve kardiyak kitle operasyonlarının çok başarılı şekilde yapıldığını söylediler.

İHA