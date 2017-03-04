Oyundan sonra gazetemize konuşan Tiyatro Oyuncusu ve İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Fatma Avcı, “Tiyatro ile tanışalı yaklaşık 7 yıl oldu. Aslında tiyatroya çok geç başladım diyebilirim ama 60’lı yaşlarda aşık olanlar gibi benim için çok kıymetli oldu. 7 yıllık tiyatro geçmişimde Malatya Belediyesi Sanat Merkezinde, kamu spotlarında ve tiyatroda seslendirme yaptım. Malatya’da sanatın yaygınlaşması için ve toplumun dikkatini şiire, tiyatroya, daha fazla çekebilmek için gayret sağladığımı düşünüyorum” dedi.

İSİMLERİ DUYULMAMIŞ BİRÇOK İNSAN VAR

Kurdukları tiyatro grubundan da bahseden Avcı, “Aynı zamanda ‘Vefa’ isimli tiyatro topluluğunu arkadaşlarımızla beraber kurduk. Topluluğa katılan arkadaşlarımıza tiyatro eğitimleri vererek bugüne kadar birçok tiyatro oyunu sergiledik. Biraz külfetli ve zahmetli olduğunu söyleyebilirim. Maddi ve manevi destek bulmakta zorlandıkça tiyatro oyunu sergilemek sahne kurmak çok zor maalesef. Günümüzde sanatın birçok dalında, isimleri duyulmamış o kadar insan tanıyorum ki; her şeyden ödün verip bildiklerini insanlara aktarmaya çalışmak istiyorlar. Toplumun sanatla haşır neşir olması için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Şahit olduğum bir hadiseyi örnek vermek istiyorum: Bir zamanlar fotoğraf eğitimi veren çok kıymetli bir hocam vardı. Malatya’da çok gayretler gösterip, önce dernek çatısı altında, ardından fotoğrafçılık topluluğu bünyesinde fotoğrafa yeni başlayanlara tek başına eğitim vermeye başlamıştı. Çoğu insan onun sayesinde Malatya’da yaşadıkları halde daha önce hiç gidip görmedikleri mezralara, köylere, hatta ilçelere gidip Malatya’nın kültürel hem çevresel değerlerini fotoğraflamayı öğreniyorlardı. Telefonun kamerasıyla bile fotoğraf çekmeye çalışan insanların çalıştıklarını gördüm. Türkiye’de ve özellikle Malatya’da sanatı hakkıyla yapmak isteyenlerin önü bir şekilde maalesef kapatılıyor. Bu insanlar başka şekilde başka yerlerde ekmek kazanmaya iş bulmaya çalışıyorlar. Maalesef bizim tiyatro topluluğumuz da şu an bu durumda. Oyunu kendi desteğimizle sağ olsun üniversite yönetimimizin izniyle İnönü Üniversitesi Ahmet Yesevi Salonunda sahneledik” sözlerine yer verdi.

KENDİSİNE AİT BİR ŞEYLER…

Fatma Avcı, sözlerinin devamında sergiledikleri tiyatro oyunundan bahsetti. Avcı, “Oyunumuz iki kişilik romantik komedi türünde. Bir kadın ile bir erkeğin tanışmasından sonraki yaşantılarında karşılaştıkları olayı anlatıyor. Genelde her yaştan insanın oyunda kendisine ait bir şeyler bulacağı bir konu. Önceki oyunlarda bizleri izleyenlerin koltuklarda oturan eşlerini dürtüp ‘aaa! bak sende genelde bana böyle yapıyorsun ‘diye uyaranlar olanları görmüştüm. Oyunu sahnelerken çok büyük keyif alarak oynuyoruz. Seyredenlerin de kendilerini oyunun içersindeymiş gibi hissettiklerini umuyorum. İnsanlar her yönden farklı da olsalar duygu anlamından mutlaka ortak noktaları vardır. Bu oyunda izleyenler bunu gördüler. Oyun maalesef hayatın acı gerçeğiyle son buluyor. İzleyenler oyunun sonunda bir aşkı doyasıya yaşadıktan sonra, ölen iki insanın yaşarkenki ebedi sevgisini anlattığını gördüler. Bugün sağ olsun üniversite öğrencilerimiz bizleri yalnız bırakmayıp salonu doldurdular. Onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi

MUTLU SARIGÜL