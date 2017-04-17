17 Nisan 2017 Pazartesi

Kalan’dan seçim değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçişi sağlayan Anayasa Referandumunun sonucunu değerlendirdi.

17 Nisan 2017 Pazartesi 14:06
Kalan’dan seçim değerlendirmesi
  Daha güçlü bir Türkiye için milletin üzerine düşeni yaptığını ve sandıkta kararını açıkladığını belirten Kalan, “Milletimiz vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitti ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandı. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı istikrar ve güven için sistem değişikliğine “Evet” dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Referandumda, kayda değer herhangi bir olayın yaşanmaması ve referanduma katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesinin, Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu aktaran Kalan, “Önümüzde, uyum yasaları, AB öncelikli olmak üzere uluslararası ilişkiler, kamu personel reformu, seçim ve siyasi partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri var. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, İşlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Konuşmasında 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın 24. ölüm yıl dönümüne de değinen Kalan, “Ben, kendisini rahmetle, minnetle anıyorum. Özal’ın hayali olan Başkanlık Sisteminin ölüm yıl dönümüne denk gelmesini de manidar buluyorum" diye konuştu.
İHA
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