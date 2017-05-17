Kahvecilerin, eğlence merkezleri ve internet kafelerin problemleri bitmiyor. BUSABAH’a konuşarak problemlerini anlatan ve problemlerinin de bir an önce çözülmesini isteyen Malatya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil, önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin istikrarının bütün sektörlerin başarılı olmasına bağlı olduğunu belirten Başkan Karanfil, siyasi istikrarın olmasıyla ekonominin de canlı olacağını söyledi.

15 TEMMUZ’DA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK

Kamu hizmeti yaptıklarını ifade eden Başkan Karanfil, “Büyük esnafın çarkı dönerse küçük esnafın da işleri açılacaktır. Özellikle bizim sektörümüz hizmet grubudur. Biz esnafa hizmet ediyoruz. Ticaretten ziyade kahvehaneler, esnafın, vatandaşın gelip oturdukları, dertleştikleri ve sohbet edip dinlendikleri işletmelerdir. Aslında bizler kamu hizmeti görüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra biz bütün kahvehanelerimizi 24 saat açık tuttuk. Çünkü insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayıp onlara yardımcı olmak adına üzerimize düşeni yaptık” diye konuştu.

ESNAFLARIMIZIN EKONOMİK SIKINTILARI VAR

Kahvecilerin sıkıntılarını teker teker anlatan Başkan Karanfil, şunları kaydetti:

“Malatya’nın en büyük sıkıntısı; yatsı namazından sonra bütün camiler kapanır. Dışarıdan gelen insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için mecburen ya çay ocaklarına ya da kahvehanelere gidecek. Yaz mevsiminde insanlar illa çay içmek için değil çay ocağının önünden geçerken bir bardak su içer. Malatya’da su fiyatları iş yerleri için hakikaten çok pahalı. Suyun fiyatının düşürülmesi gerekiyor. Bizim iş yerlerimiz için temizlik ön planda olmak zorundadır. Toz toprak içerisinde çay demleyemezsiniz. Oyun salonlarımıza eğlence yüksek meblağda vergisi getirildi. Esnafımız şu an iş yapamıyor ve ekonomik sıkıntıları var. Belediye ile görüşmemizde bakanlar kurulunun ancak bunu değiştirebileceğini belirtiler. Özellikle çevre temizlik vergileri çok yüksek oranlarda alınıyor. Çok adaletsiz şekilde 5 metrekare alan ile 50 metrekare çay ocakları aynı kefeye konmuş durumda. Burada büyük bir haksızlık var.”

KÜÇÜK OLAN YER AZ KAZANIYOR

Eğlence merkezlerindeki eğlence vergisinin fazlalığından da yakınan Başkan Karanfil, “Geçmişte iş yerinin metrekaresine göre Çevre Temizlik Vergisi’nin alınıyordu, son 2 yıldır bin metrekareyle 50 metrekareyi aynı kefeye koydular. Bu da çok büyük bir meblağ. Bu da haksız bir kazan. 5 metrekarelik bir çay ocağı 212 TL. Bir vergi, 50 metrekarede de, bin metrekarede de aynı. En azından metrekareye göre kategorilere ayrılmalı. Kazançlar da çok farklı. Metrekaresi küçük olan yer daha az kazanıyor. 50 metrekarelik yere 50 kişi oturur, 5 metrekarelik yerde de 5 kişi oturur. Biz bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz. Bizim mağduriyetimizin giderilmesi için eğlence ve Çevre Temizlik Vergisi’nin makul seviyeye çekilmesi gerekiyor. Bunu da yetkililerden talep ediyoruz. Her ne kadar Malatya, Büyükşehir Belediyesi olduysa da ekonomik anlamda büyükşehir statüsünde değiliz. Bir Antalya, İstanbul, Ankara’yla Malatya’nın Playstation Eğlence Vergisi aynı kefede. Bu da büyük bir rakam” ifadelerini kullandı.









MUTLU SARIGÜL