Referandumdan sonra başlayan mühürsüz zarf ve oy pusulası tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Konuyu değerlendiren AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, BUSABAH’a konuştu.

Sandıkların henüz açılmadan Yüksek Seçim Kurulu’na mühürsüz zarfların olduğu yönünde ihbarların gittiğini ifade eden Başkan Kahtalı, YSK’nın hemen bir açıklama yaptığını söyledi.

VATANDAŞLAR BUNU FARK EDEMEYEBİLİR

Vatandaşların özgür iradesiyle oylarını kullandıklarını belirten Başkan Kahtalı, “Vatandaş sandığa gittiğinde zarfı, oy pusulasını eline alıp, gidip kabinde oyunu kullanırken kendi özgür iradesini sandığa yansıttı. Vatandaşın zarfın ve oy pusulasının üzerinde mühür var mı yok mu diye bakma gibi bir durumu yok. Vatandaşlar bunu fark edemeyebilir. Sandık görevlileri daha önce hakimler tarafından eğitimler verildi. Verilen eğitimlerle ve seçim günü sabahında bunlara gönderilen mesajlara rağmen bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde zarfların ve oy pusulalarının bir kısmı mühürlenmemiş. Çok az da olsa oylar zarflar ve oy pusulaları mühürlenmeden kullanılmış. Başta Ana Muhalefet Partisi olmak üzere ve bu sistemin karşısında olan ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmemesi için tüm gayreti ortaya koyanlar bu şekilde insanların kafasını bulandırmak istemişlerdir” şeklinde konuştu.

DANIŞTAY DA REDDETTİ

“Halkımız yüzde 50, artı bir milyon 400 bine yakın oyla bu sitemin değişmesini onayladı” diyen Başkan Kahtalı, “Zaten CHP Anayasa Mahkemesine gitti. Anayasa Mahkemesi ‘biz buna bakamayız’ dedi. Ardından Danıştay’a gitti, Danıştay da bunu reddetti. CHP herhalde elindeki dosyalarla en son Toprak Mahsulleri Ofisi’ne kadar gidecek. Oraya kadar şikâyette bulunacak. Ama bunlar ne yaparlarsa yapsınlar halkımız yüzde 50 artı bir milyon 400 bine yakın oyla bu sitemin değişmesini onayladı” dedi.

SAHTE BİR ZARF YOK, SAHTE BİR OY PUSULASI YOK

Halkın kendi iradesiyle kendi sistemini belirlediğini söyleyen Başkan Kahtalı, şunları kaydetti:

“Bu işi savsaklayanlara gelince, bu kadar tedbir alınmışken, sandık kurullarına, sandık başkanlarına daha önce eğitimler verilmiş olmasına rağmen ve her sandıkta her siyasi partinin görevlileri bulunmasına rağmen bazı sandık başkanlarının zarfları ve oy pusulalarını bilinçli bir şekilde mühürlememiş olması burada her türlü provokatif eylemlerin de bulunabileceği düşüncesi insanın da aklına gelmiyor değil. Bürokrasinin ve devletin içerisinde sızmış ve paralel devlet oluşturmak için gayret içerisinde olmuş FETÖ gibi örgütlerin de bu işi yapacağı insanların aklına gelmiyor değil. Ama ne olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın vatandaşlar oyunu kullanmıştır, sahte bir zarf yok, sahte bir oy pusulası yok. Allah’a şükür bu ülke artık cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetilecek. Halk kendi iradesiyle kendi sistemini kendi belirlemiş oldu.”

MUTLU SARIGÜL