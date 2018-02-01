KAHTALI OPERASYONLARLA İLGİLİ KONUŞTU

Afrin harekatı devam ederken özellikle operasyona karşı cılız seslerin çıkması AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın da gündemindeydi. Özellikle Türk Tabipler Birliği ve Furkan Vakfına yapılan operasyonu da değerlendiren Başkan Kahtalı, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye savaş açan kim olursa olsun kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını dile getiren Başkan Kahtalı, bu uğurda canlarını vermeye de hazır olduklarını söyledi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇİN ORADAYIZ

Başkan Kahtalı, “Afrin operasyonu ile ilgili de Allah’a hamdolsun ordumuz güçlü bir şekilde ÖSO’yla beraber ülkemize tehdit oluşturabilecek terör örgütlerinin tamamını yok edene kadar, bir tane bile terörist bırakmayana kadar orada mücadelemiz devam edecek. nerede bir terörist varsa onu hallettikten sonra o yerleri kendi hak sahiplerine bırakarak, işgalci bir devlet olmayarak bu harekatı yapıyoruz. Biz sadece bize zarar verecek terör örgütleri için oradayız” dedi.

AMERİKA BİZİ BAŞKA ÜLKELERE BENZETEMEZ

Amerika’nın Türkiye’nin gücünü bildiğini dile getiren Başkan Kahtalı, “Canımızı bu uğurda vermeye hiç kaçınmayız. Çünkü biz Müslüman’ız, Allah’a inanıyoruz ve şehitlerin makamını Peygamberlerle beraber biliyoruz. O yüzden bizim ülkemize saldırı yapacak olan kim olursa olsun, kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi veririz. Amerika’nın da Türkiye’ye bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Ülkenin gücünü, kuvvetini biliyor. Güçlü bir ülkenin varlığından haberdar ve bizi başka ülkelere benzetemez. Bu anlamda da terör nereden geliyorsa biz onun karşısına gideriz, dururuz. Kalkıp oradan kendi ülkemizdeki camiye bombalar düşüyor. Bunları görmeyeceksiniz öyle mi? Sonra da bizim oraya neden gittiğimizi bilmeyecek, biz onlara öğreteceğiz” şeklinde konuştu.

CHP DE SÖZ SÖYLEMEYE BAŞLADI

Türk Tabipler Birliği ile Furkan Vakfı’na düzenlenen operasyonları da değerlendiren Başkan Kahtalı, şunları kaydetti:

“Bu ülke burada milli bir mücadele veriliyor ve bu mücadele verilirken Türk Tabipler Odasının da Furkan Vakfı’nın da haddi değil ki, kalkıp da ülkenin oraya gidip, mücadele etmesini eleştirsin. Biz hep birlikte namazlarımızda askerimize dua ederek, ülkede süren 40 yıllık terörü bitirmek için girmiş olduğumuz bölgede askerimiz başarılı olsun diye dua ediyoruz, her şeyimizi ortaya koymuşuz, Cumhurbaşkanımız, Genel Kurmay Başkanımız, komutanlarımız olay yerine gidiyor, bunlar ise kalkıp akıl veriyorlar. Bunların akıllarını başlarına almaları lazım. Bunların akılları havada geziyor. Sadece bunlar değil aynı zaman da CHP de söz söylemeye başladı. ‘Afrin Harekatını evet destekliyoruz ama ÖSO’yla neden hareket ediyor’ diyor. Bunlar ‘askerimiz şehit olmuyor mu’ diyorlar. Orada ÖSO’ya destek veriyoruz ve bir tane de sivilin canına da bir şey olmadı. Orada temizlenenlerin tamamı da terör örgütü üyesi. Bunlar Amerikan uşakları, başkalarının uşakları. Biz bu uşakları temizleyeceğiz, birliğimize kim karşı çıkarsa ortadan kaldıracağız. Bu anlamda Türk Tabipler Odasının da aklını başına alması lazım.”

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

24 Şubat’ta yapılacak olan İl Kongresi’ne Başbakan Binali Yıldırım’ın geleceğini yineleyen Başkan Kahtalı, “İl Kongre ile ilgili Allah nasip ederse 24 Şubat’ta Başbakanımızın katılımı ile Kurultay gerçekleşecek. İnşallah hep birlikte, güçlü bir şekilde 2019’da seçimlere hazır şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda Sayın Başbakanımız Malatya’ya Başbakan olduktan sonra hiç gelememişti. 2017 ‘de 2 kez Cumhurbaşkanımız Malatya’ya geldi. Toplamda benim il başkanlığım döneminde Cumhurbaşkanı 4 kez geldi. Bu defa Başbakanımız da Malatya’ya gitmek istiyorum demiş. Bazı illere Cumhurbaşkanı, bazı illere de Başbakan gidiyor. Başbakanımızın gelişi bizim için çok kıymetli. Yeni yılda yapacağımız il kongresi ile beraber bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Malatya’mız için çalışmaya, halkımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Toplamda 39 tane kongre yaptık ve süreci tamamladık. Nasip olursa yapacağımız kongreden sonra bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com