Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) kursları içerisinde yer alan Kağıt Rölyef Sanatının Atölye Performans Sergisi düzenlendi. Malatyapark AVM’de açılan sergi yoğun ilgi gördü.

2017 Yılı Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 2 gün boyunca açık kalan sergide; Kağıt Rölyef Kursunda üretilen 108 tablo yer aldı. 3 boyutlu olarak işlenen Kağıt Rölyef Sanatı, geleneksel sanatlar arasında bulunuyor.

ZAMAN ZAMAN SERGİLER DÜZENLİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gençay, yıl boyu 30’u aşkın branşta 100 civarında sanat kursu düzenlediklerini belirterek, “Zaman zaman sergiler düzenliyoruz. Sanat Merkezimizde 1 yılı aşkın bir süredir devam eden Kağıt Rölyef Kursumuzda ortaya çıkan tabloları, vatandaşlarımızın beğenisine sunmak amacıyla sergiledik. Gerçekten güzel tablolar ortaya çıktı. Tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ