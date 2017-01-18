18 Ocak 2017 Çarşamba

Kağıt rölyefler sergilendi

MABESEM’in düzenlediği Kağıt Rölyef Sanatının Atölye Performans Sergisi’nde 108 tablo vatandaşlarla buluşturuldu.

18 Ocak 2017 Çarşamba 12:43
Kağıt rölyefler sergilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) kursları içerisinde yer alan Kağıt Rölyef Sanatının Atölye Performans Sergisi düzenlendi. Malatyapark AVM’de açılan sergi yoğun ilgi gördü.

2017 Yılı Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 2 gün boyunca açık kalan sergide; Kağıt Rölyef Kursunda üretilen 108 tablo yer aldı. 3 boyutlu olarak işlenen Kağıt Rölyef Sanatı, geleneksel sanatlar arasında bulunuyor.

ZAMAN ZAMAN SERGİLER DÜZENLİYORUZ
  Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Gençay, yıl boyu 30’u aşkın branşta 100 civarında sanat kursu düzenlediklerini belirterek, “Zaman zaman sergiler düzenliyoruz. Sanat Merkezimizde 1 yılı aşkın bir süredir devam eden Kağıt Rölyef Kursumuzda ortaya çıkan tabloları, vatandaşlarımızın beğenisine sunmak amacıyla sergiledik. Gerçekten güzel tablolar ortaya çıktı. Tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum”  şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya