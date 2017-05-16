16 Mayıs 2017 Salı

Kafedeki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

Malatya’da 20 Mart'ta bir kafeteryada yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan Erdinç Barutçu, 56 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

16 Mayıs 2017 Salı 12:05
Kafedeki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
  Malatya'da Kanalboyu Caddesi'ndeki bir kafeteryada işletme sahipleri ve bir grup arasında yaşanan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı. Olayda ağır yaralanan Erdinç Barutçu isimli genç kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezinde 56 gün sonra hayatını kaybetti. 
Barutçu'nun cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayda ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 15 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya