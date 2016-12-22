22 Aralık 2016 Perşembe

Kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da bir kafede kar maskeli 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Saldırıda ölen kişinin AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Arif Tutal'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:09
Kafede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Olay akşam saatlerinde Abdullah Gül Parkı'nda bulunan bir kafeteryada yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafeye giren kar maskeli iki kişi Ümit Tutal ve arkadaşlarının bulunduğu masaya pompalı tüfekle ateş açtı. Zanlılar olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Ümit Tutal, Ali İhsan Delikaya ve Tayfur Kartal ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. 32 yaşındaki Umit Tutal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılırken hayatını kaybeden Tutal'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.
İHA
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