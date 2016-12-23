Malatya’da kafeteryada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
22 Aralık 2016 Perşembe 19:17
Önceki gün Abdullah Gül Parkı’nda bulunan bir kafeterya düzenlenen baskında Ümit Kahraman Tutal’ın öldürülmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Battalgazi ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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