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Kafe cinayetinde 7 gözaltı

Malatya’da kafeteryada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

22 Aralık 2016 Perşembe 19:17
Kafe cinayetinde 7 gözaltı
Önceki gün Abdullah Gül Parkı’nda bulunan bir kafeterya düzenlenen baskında Ümit Kahraman Tutal’ın öldürülmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
Battalgazi ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
İHA
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