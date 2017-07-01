Yakınca Spor Salonu’nda görülen duruşmaya Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı, Ahmet Karayiğit, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Duruşma öncesinde salona gelen sanıklara vatandaşlar tepki gösterdi. Duruşmanın öğle arasında ise sanık yakınları ve vatandaşlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginlik polis müdahale ise sona ererken, duruşmayı takip etmek isteyen vatandaşlar salona da alındı.

“SEMİH TERZİ İE GÖRÜŞTÜM”

15 Temmuz darbe girişimi duruşmasında Adana F tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu dönemin Diyarbakır 7. Kolordu eski Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz SEGBİS ile katıldı. Yılmaz ifadesinde, darbe girişimi gecesi Ömer Halisdemir tarafından vurulan Tuğgeneral Semih Terzi ile görüştüğünü ve Özel Kuvvetlerin emir-komutasının kendilerinde olmadığını söyledi. İbrahim Yılmaz, Semih Terzi’nin Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’den Ankara’ya gitmeden önce telefonla konuştuğunu dile getirerek, “Özel Kuvvetler Grup Komutanı Albay Altan Bora ile telefonla konuştum. 2 tabur ile beraber 8. Ana Jet Üssü’nde taburları Ankara’ya göndereceğini söyledi. Semih Terzi general geldi’ dedi. ‘General yanında mı’ dedim. Oda telefonu Semih Terzi’ye verdi, yaklaşık 15-20 saniye bir görüşmemiz oldu. Semih Terzi’ye niye buruda olduğunu sordum. Oda ‘Ankara’dan çağırdılar, Ankara’ya gidiyorum’ dedi. Tek görüşmem bu oldu” dedi.

BİR ANLAM VEREMEMİŞTİM

Diyarbakır’da 5 taarruz helikopterinin bulunduğunu söyleyen Yılmaz, “Ankara’dan tam mühimmatlı helikopterlerin istendiği bana iletildi ben de gitmeyeceklerini söyledim” ifadelerini kullandı. İbrahim Yılmaz, 15 Temmuz'da görevinin başında olduğunu belirterek akşamüzeri Orduevi’nde tayin olan askerler için verilen yemekte bulunduğunu belirtti. Bu sırada 2.Ordu Komutanlığında dönemin Kurmay Başkanı olan Avni Angun’un kendisini aradığını ve izne ayrılacağını söylediğini ileri süren Yılmaz, sonrasında saat 21.00 sıralarında eve geçtiğini dile getirdi. Bu sırada saat 21.45 sıralarında televizyondan İstanbul ve Ankara’da yaşanan olayları gördüğünü ifade eden Yılmaz, “Tam olarak ne olduğuna bir anlam verememiştim. Ancak olayların normalde olmadığını fark ettim” dedi. Sonrasında hareket merkezini arayarak durum sorgulaması yaptığını belirten Yılmaz, Diyarbakır Valisi ile de görüştüğünü ve neler olup bittiğini konuştuklarını kaydetti.

KIŞLA EMNİYETİNE DİKKAT ETMEMİZİ İSTEDİ

Dönemin 2.Ordu Komutanı olan Adem Huduti ile de telefonla görüştüğünü belirten Yılmaz, “Kendisi ile görüştüğümde ‘Televizyonda olaylar var bilgimiz var mı’ diye sordum. Kendisi de ‘bende bilmiyorum, ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum, kimseye ulaşamıyorum’ dedi. Komutanımız bana kışla emniyetine dikkat etmemizi de istedi. Bende kendim Kolordu Kurmay Başkanını aradım ve birliklere emir vermesini, kışladan hiçbir askerin ve aracın çıkmaması talimatı verdim. Daha sonra olaylar artmaya başlayınca, saat 23.00 civarınca evimden kolordu karargahına gittim. Burada Kolordu Kurmay Başkanımız bana Genel Kurmay Başkanlığı’ndan yayınlanan sıkı yönetim emrini arz etti. Bende bu emri inceledim ve kanunsuz olduğunu anladım. Bunun üzerine kurmay başkanına bu emri kesinlikle uygulamayacağımızı ve birliklere emir vererek kimsenin dışarı çıkmaması talimatı verdim” diye konuştu. Genelkurmay’dan gelen sıkı yönetim emrinin sorduğunu ifade eden Yılmaz, “Onun da bilgisi olduğunu ancak kesinlikle emir komutadan ayrılmamamızı söyledi. Gelen emrin uygulanmamasını özellikle bizlere söyledi. Bende kendisine 7. Kolordu Komutanlığı olarak birliklere emir verdiğimizi söyledim. Kendisi bana tekrardan ‘Sakın emir komutadan çıkmayın’ dedi. Mühimmat depolarına da dikkat edin diye emir verdi” ifadelerine yer verdi.

VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ

Sonrasında Diyarbakır Valisi'ni de aradığını belirten Yılmaz, birliklere vermiş olduğu emirleri Valiye de ilettiğini ileri sürerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin emrinde olduğumuzu söyledim. Saat 00.30’a doğru Kurmay Başkanı Avni Angun, harekat merkezinden bizi aradı ve kendisi bana Ordu Komutanı’nın odasında entegre olduğunu söyledi. Serdar, Zeki Paşa ve Bahadır Albay ile birlikte olanların olduğunu söyledi. Bize kötü fiili bir harekette bulunmadıklarını, kapıda nöbetçi olduğunu kendilerinin odada olduklarını söyledi. Ordu Komutanı’nı aradım, kendisi odada olduklarını, fiziki zarar verilmediğini ve konuşarak onları ikna edip, vazgeçirmeye çalıştıklarını söyledi” şeklinde konuştu.

TARTIŞMA ÇIKTI

Öte yandan 28'i tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında gerginlik çıktı. Duruşmayı izlemeye gelen vatandaşlardan bazıları, salona getirildikleri sırada sanıklara tepki gösterdi. Vatandaşlar, sanıklara "Kravat bağlayacağına, ip bağla", "Kafanızı önünüze eğin hainler", "Vatan hainleri" diyerek tepki verdi. Duruşmada öğle arası verilmesiyle de gerginlik yaşandı. Sanıkların jandarma eşliğinde salondan çıkarıldığı esnada vatandaşlar, sanıklara tepki gösterdi. Bu sırada sanık yakınlarının da sanıkları alkışlaması üzerine vatandaşlar ile sanık yakınları arasında gerginlik çıktı. İki tarafın birbirleri üzerine yürümesi ile salon bir anda karışırken, araya polis ekiplerinin girmesi ile taraflar güçlükle ayrıldı. Vatandaşlar salondan çıkarılırken, bazı AK Parti'liler duruma sitem etti. Bir vatandaş ise Sakarya'dan dava için Malatya'ya geldiğini belirterek herkesin bu davaya ilgi göstermesini istedi. Mahkeme heyeti, duruşmanın öğleden sonraki kısmına seyirci alınmamasına karar verdi.

“MÜDAHİL DURUMDAYIZ”

Ara sonrası devam eden FETÖ/PDY davasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Ahmet Karayiğit, Ayşe Türkmenoğlu ve Gülay Samancı takip etti. Danışmanlar davanın ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. Duruşma arasında AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 15 Temmuz’da darbe girişimine ilişkin görülen duruşmaya AK Parti teşkilatlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile gazi ve şehit ailelerinin de katıldığını belirten Kahtalı, “Bugünkü katılımımızda tabi ki yine geçen seferdeki, önceki katılmamızdaki görmüş olduğumuz şeylerdeki yine aynı şeyleri görüyoruz. Çelişkili açıklamaları görüyoruz. Biz zaten AK Parti olarak burada müdahil durumdayız” dedi.

TAKİPÇİSİ OLACAK

Dava sonuçlanana kadar duruşmaların takipçisi olacaklarını ifade eden Kahtalı, “Malatya’mızın da şahit olduğu ZPT’leri de çıkartarak, İKU’ları kaldırmak isteyen, ayrıca F-4 savaş uçaklarını da kaldırmak için pist başı yaptıran, kargo uçaklarını izinsiz bir şekilde buraya indiren bu yapı, bu organizasyonun, bu hain darbe girişiminin başında olanlar bugün burada hesap veriyorlar. Şunu söylemek istiyorum, hiçbir şehit ailemiz, hiçbir Tük milleti, bu ülkeyi, bu toprakları vatan bilen hiçbir vatandaşımız endişe etmesin ki hiç kimsenin hakkını bunlara bırakmayacağız. Sonuna kadarda takipçisi olacağız” dedi.

DURUŞMAYA KATILANLAR

Duruşmaya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Memur-Sen İl Temsilcisi Kerem Yıldırım, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Esnaf Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Ali Evren, 15 Temmuz Gazisi Ene Gün, Türkiye Harp Malulleri ve Şehit Aileleri Derneği Malatya Şube Başkanı Duran Şahin ile çok sayıda partili katıldı.

TAHİR ÖZÇELİK