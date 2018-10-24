Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93574
ALTIN
227.131
DOLAR
5.7306
STERLİN
7.4222
EURO
6.5475

Kadro müjdesi sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KİT’lerde çalışan işçilere verdiği kadro müjdesini değerlendiren Hak İş Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, bunun sevindirici olduğunu ifade etti. Halen yemekhane, bilgi işlem sistemi gibi yerlerdeki çalışanlarla ilgili çözüm bekleyen yerler olduğunu belirten Başkan Geleri, Malatya’da tahminen 250-300’e yakın KİT çalışanının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği kadro müjdesinden yararlanacağını söyledi.

Kadro müjdesi sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KİT’lerde çalışan işçilere verdiği kadro müjdesini değerlendiren Hak İş Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, bunun sevindirici olduğunu ifade etti. Halen yemekhane, bilgi işlem sistemi gibi yerlerdeki çalışanlarla ilgili çözüm bekleyen yerler olduğunu belirten Başkan Geleri, Malatya’da tahminen 250-300’e yakın KİT çalışanının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği kadro müjdesinden yararlanacağını söyledi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:07
Kadro müjdesi sevindirdi

Türkiye genelinde yaklaşık bir milyon taşeron işçi kadroya geçirilmiş, ancak Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan 50 bin işçi ise bundan yararlanamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KİT’lerde çalışan 50 bin işçiye kadro müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KİT’lerde çalışan 50 bin işçiye verdiği müjdeyi BUSABAH’a değerlendiren Hizmet İş-Hak İş Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kararnamesiyle yeni bir genelge yayımlandığını hatırlatan Başkan Geleri, bundan önce 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yaklaşık bir milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçtiğini söyledi.

BU İŞİN PEŞİNİ HİÇ BIRAKMADIK

Kadroya geçemeyen bazı bölümlerin olduğunu ifade eden Başkan Geleri, “Kadroya geçmeyen bazı bölümler vardı. Yine kamu kurumlarına bağlı KİT’lerde çalışan yaklaşık 50 bine yakın arkadaşlarımızın bu konuda mağduriyetleri vardı. İşin başından bu yana Hak-İş olarak hem Ankara’da hem de Malatya yerelde bu işin peşini hiç bırakmadık. En son Sayın Cumhurbaşkanımız bir genelgeyle bu konuya bir açıklık getirdi. KİT’lerde çalışan arkadaşlarımız bir nebze de olsa bekledikleri o sorunun cevabını aldılar. Bunun uygulanması noktasında genelge açık bir şekilde yayımlanmak için toparlanıyor. Önümüzdeki süreçte arkadaşlarımızın statüleri belirlenecek. Bu bizim için çok sevindirici bir haber” şeklinde konuştu.

EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALACAKLAR

Malatya’da tahminen kadroya geçecek KİT çalışanları sayısını da açıklayan Başkan Geleri, “Bunun yanı sıra hala çözüm bekleyen bazı yerler var. Mesela yemekhanelerde çalışan, bilgi işlem sisteminde çalışan bazı arkadaşlarımız bu işin dışında kalmışlardı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bu arkadaşlarımızla ilgili de yeni bir kararnameyle o düzenlemeyi de yaparsa taşeron meselesi artık Türkiye’de çözülecek. Bunun çözülmesi çalışma hayatımızda gerçekten kaliteyi de artıracak. Çünkü insanlar artık kadro noktasında kamu disiplinin de emeklerinin karşılığını alacaklar. Bu da sevindirici bir şey. Tahminen Malatya’da 250-300’e yakın arkadaşlarımız cumhurbaşkanımızın bu müjdesinden yararlanacak” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKİTHak İş Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜNDE 2 SAAT 48 DAKİKAMIZ SOSYAL MEDYADA GEÇİYOR
GÜNDE 2 SAAT 48 DAKİKAMIZ SOSYAL MEDYADA GEÇİYOR
Aranan 41 kişi yakalandı
Aranan 41 kişi yakalandı
Babası, oğlu Fethi Sekin’i anlattı
Babası, oğlu Fethi Sekin’i anlattı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim