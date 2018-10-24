Kadro müjdesi sevindirdi

Türkiye genelinde yaklaşık bir milyon taşeron işçi kadroya geçirilmiş, ancak Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) çalışan 50 bin işçi ise bundan yararlanamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KİT’lerde çalışan 50 bin işçiye kadro müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KİT’lerde çalışan 50 bin işçiye verdiği müjdeyi BUSABAH’a değerlendiren Hizmet İş-Hak İş Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kararnamesiyle yeni bir genelge yayımlandığını hatırlatan Başkan Geleri, bundan önce 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yaklaşık bir milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçtiğini söyledi.

BU İŞİN PEŞİNİ HİÇ BIRAKMADIK

Kadroya geçemeyen bazı bölümlerin olduğunu ifade eden Başkan Geleri, “Kadroya geçmeyen bazı bölümler vardı. Yine kamu kurumlarına bağlı KİT’lerde çalışan yaklaşık 50 bine yakın arkadaşlarımızın bu konuda mağduriyetleri vardı. İşin başından bu yana Hak-İş olarak hem Ankara’da hem de Malatya yerelde bu işin peşini hiç bırakmadık. En son Sayın Cumhurbaşkanımız bir genelgeyle bu konuya bir açıklık getirdi. KİT’lerde çalışan arkadaşlarımız bir nebze de olsa bekledikleri o sorunun cevabını aldılar. Bunun uygulanması noktasında genelge açık bir şekilde yayımlanmak için toparlanıyor. Önümüzdeki süreçte arkadaşlarımızın statüleri belirlenecek. Bu bizim için çok sevindirici bir haber” şeklinde konuştu.

EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALACAKLAR

Malatya’da tahminen kadroya geçecek KİT çalışanları sayısını da açıklayan Başkan Geleri, “Bunun yanı sıra hala çözüm bekleyen bazı yerler var. Mesela yemekhanelerde çalışan, bilgi işlem sisteminde çalışan bazı arkadaşlarımız bu işin dışında kalmışlardı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bu arkadaşlarımızla ilgili de yeni bir kararnameyle o düzenlemeyi de yaparsa taşeron meselesi artık Türkiye’de çözülecek. Bunun çözülmesi çalışma hayatımızda gerçekten kaliteyi de artıracak. Çünkü insanlar artık kadro noktasında kamu disiplinin de emeklerinin karşılığını alacaklar. Bu da sevindirici bir şey. Tahminen Malatya’da 250-300’e yakın arkadaşlarımız cumhurbaşkanımızın bu müjdesinden yararlanacak” diye konuştu.