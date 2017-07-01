İHH İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, Ramazan ayı boyunca yaptıkları yardımları değerlendirdi. Amerika ve Fransa devlet başkanlarının Esed’in olası bir kimyasal saldırı yapması halinde müdahale edeceklerini açıklaması hakkında düşüncelerini de paylaşan Başkan Derin, önemli açıklamalarda bulundu. Suriye’deki yardıma muhtaçlar için yardım faaliyetlerinin devam ettiğini açıklayan Başkan Derin, bu faaliyetler kapsamında Suriye’nin Doğu Guta kentinde 4 bin kişilik bir iftar verdiklerini söyledi.

SADECE TÜRKİYE İNSANİ BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR

Suriye’nin yüzyılın büyük bir ayıbı olduğunu dile getiren Başkan Derin, “İdlip’te sürekli iftarlar verildi. İHH Suriye’nin içindeki çadır kentlerin büyük bir giderini karşılıyor. Bizim iftar TIR’ımız sürekli Suriye’nin içerisindeydi. Doğu Guta, yıkıntılar arasında Suriye rejimi tarafından ablukaya alınmış bir bölge. Bu rağmen orada iftar çadırları kuruldu ve oradaki insanların iftar etmeleri sağlandı. Suriye maalesef bu yüzyılın büyük bir ayıbı. Kanayan yarası. 10’larca ülke oraya gidip, oraları bombaladılar. Suriye’yi tarumar edip mahvettiler ve şu anda da ellerini eteklerini çekip izliyorlar. Sadece Türkiye insani bir yaklaşım sergiliyor. Hem 3 milyon insanı aldı ve burada yapabileceği her türlü desteği veriyor hem de Suriye’nin içerisinde Kızılay, AFAD ve gönüllü yardım kuruluşlarına kadar elimizi çekmedik, oraya yardımlarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

SÜREKLİ BURS VERDİĞİMİZ 151 YETİMİZ VAR

Malatyalıların Suriye ve oradaki yardıma muhtaç insanlar için duyarsız kalmadığını dile getiren ve Malatya’daki yardıma muhtaç Türk ailelerini unutmadıklarını anımsatan Başkan Derin şunları kaydetti:

“Hem Malatya’daki mültecilere hem de Suriye’deki Müslümanlara yardım ulaştırma noktasında kimi zaman bizim çağrımıza uyan kimi zaman da çağrımızı duymadığı halde bize ulaşan Malatyalı kardeşlerimiz oldu. Bu anlamda kadirşinas bir milletiz. Malatya’mız da bunun örneğini gösterdi. Hem Suriye’nin içerisine hem de Türkiye ve Malatya’ya gelen Suriyelilere gıda paketi ulaştırma ve Ramazan ihtiyaçlarını giderebilmeleri noktasında ciddi çalışmaları oldu. Sadece İHH nezdinde değil diğer yardım derneklerinin de çalışmalarına şahit olduk. Malatya’da 10 binin üzerinde konteynır kentin dışında kalan Suriyeli kardeşlerimiz var. Onlara yardım paketleri dağıtıldığına şahit olduk ve biz de yoğun olarak o kardeşlerimize yardım paketleri ulaştırdık. İHH olarak bizim Malatya’da baktığımız yetimlerimiz var. Sürekli burs verdiğimiz 151 yetimimiz var. Bunlar da yolumuzu gözlüyorlardı. Bunlara da gıda koli ve çocuk kolilerini, bayramlıklarını, harçlıklarını ulaştırmaya çalıştık. Yine yardıma muhtaç Türk ailelerimiz var. Onları unutmadık. Yani Ramazan ayı bizim için yoğun geçti. Vatandaşlarımız gıda, yardım kolileri ve harçlık konusunda ciddi destek verdiler.”

İNSANLAR KEDİ-KÖPEK YEMEK ZORUNDA KALDILAR

Amerika ve Fransa’nın Esed’in olası bir kimyasal silah kullanması halinde müdahale konusunda anlaşmasını da değerlendiren Başkan Derin, “Maalesef Amerika ve Fransa anlaşıyor, Rusya’yla görüşüyorlar. Ama bu onların ürünü. Suriye’yi onlar bu duruma getirdiler. Şimdi de insani bir yaklaşım göstermeye çalışıyorlar. İşte, ‘kimyasal saldırı olursa müdahale edeceğiz’ diyorlar. Suriye’de kimyasal saldırılar oldu. Kimyasal saldırıdan çok daha beterleri de oldu. İnsanlar abluka altına alındı, aç bırakıldılar. Günlerce, haftalarca, aylarca bir şeyler yiyemeyen insanlar oldu. İnsanlar kedi, köpek yemek zorunda kaldılar. Çocuklarımız, kızlarımız, kadınlarımız Esed askerileri tarafından ‘öldürebilir miyiz?’ diye fetva isteyenler oldu. Dolayısıyla eğer Esed’e müdahale edilecekse yeni bir kimyasal bomba atılmasını beklememeleri gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

ESED’E KİMYASAL BOMBA ŞARTI KOYDULAR

Esed’in herhangi bir müdahalesi karşısında imkanları çerçevesinde Suriye’deki muhtaç ailelere yardım için hazır olacaklarını belirten Başkan Derin, “Çok daha kötü katliamlar oldu. İnsanlık suçları işlendi, kadınlara defalarca tecavüz edildi. Çocuklar kaçırıldı. Mafya ve çeteler tarafından kaçırılan 100 bine yakın çocuk olduğundan bahsediliyor. Avrupa’nın göbeğinde 8-10 bin çocuk kampta kayboldu. Bunlar hep organ mafyasının, kadın ticareti, insan ticareti yapan mafyaların oyunları, bunları biliyoruz, görüyoruz. Ama buna rağmen Esed’e kimyasal bomba şartı koydular. Kimyasal bomba büyük bir ihtimalle yine atılacak. Ve yine bir kınamayla veya birkaç basit müdahaleyle geçiştirilecek. Ancak biz savaşın ilk gününden itibaren bunun için gerekli uyarılarımızı yaptık. Savaşın başından itibaren gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Ve bir yere müdahale ediliyorsa ve imkânımız varsa hemen orada bulunmaya gayret ediyoruz. Yaralılara, muhtaç olanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Temennimiz kimyasal bomba atılmaması. Ama atılırsa oradaki çocuklara ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL