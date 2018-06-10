Kadir Gecesi'ne özel program...

Teravih namazı sonrası 15 Temmuz Millet Meydanı'nda ( Valilik önü) gerçekleştirilecek olan Kadir Gecesi özel programına Kuran’ı Kerim güzel okuma Türkiye ve Dünya birincisi hafızlar katılacak.

Program ile ilgili açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, On bir ayın Sultanı Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde, Ramazan ayının manevi iklimine uygun bir şekilde bitirmek üzere olduklarını söyledi.

"Malatya Ramazan Geceleri dolu dolu geçti"

Ramazan ayının bu yılda dolu dolu geçtiğini kaydeden Akın, “Malatya Ramazan Geceleri etkinliklerimize Ramazan ayı boyunca katkı sağlayan gerek sivil toplum kuruluşlarımıza gerek programlarımıza katılan ve renk katan ilahi, ezgi sanatçılarımıza gerekse de yaptığımız çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayan çok değerli Malatyalı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ramazan ayının bereket, rahmet, birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayan Akın, “Bu aya ciddi anlamda değer katan ise bu ayda bulunan Kadir Gecesi’dir. Bilindiği gibi Kadir Gecesi Kur’an’ın nazil olduğu gece. İnşallah biz Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ olarak bu gecede bu gecenin ruhuna ve anlamına uygun bir etkinlik gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kadir Gecesi programı hakkında bilgiler veren Akın, “Bu gecede programımıza Kuran’ı Kerim’i güzel okuma Dünya Birincisi Remzi Er, Kuran’ı Kerim’i güzel okuma Türkiye Birincisi Hafız Adem Kemaneci, Mısırlı Çocuk hafız Usame Muhammed El-Huzami ve Grup Dergah dua ve ilahileriyle bizlerle olacak” diye konuştu.

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