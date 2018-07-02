Kadınlara tekne turu keyfi yaşatıldı

Düzenlenen tekne turuna Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri ve yaklaşık 150 Kadın Meclisi gönüllü üyesi katıldı. Malatya Kent Konseyi Kadının Meclisinin çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Kadın Meclisinin 'Kimseli Kimsesizler' projesi kapsamında çok ciddi çalışmalar yaptıklarını ve kimsesizler kimsesi olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Çobanoğlu, “Malatya Kent Konseyi kadınların şehirde daha aktif rol alması için birçok çalışma yapmaktadır. Bu çalışmalarımızın gün geçtikçe artarak devam edeceğine yürekten inanıyor, Kadın Meclisi Başkanımız Saliha Bulut başta olmak üzere Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyelerine ve gönüllü üyelerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ise, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak yıl boyunca kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, aile, iletişim gibi alanlarda uzmanlar eşliğinde bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını, kadınların sosyalleşmeleri anlamında da çeşitli geziler düzenlediklerini söyledi.

Karakaya Barajı Gölü tekne turu ile kadınların yorgunluklarını attıklarını ve kendilerine ilaç gibi geldiğini belirten Saliha Bulut, “Bizlere bu imkânı sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kadın Meclisi üyeleri düzenlenen gezi programından duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür etti. Gün boyunca Kadın Meclisi gönüllü üyeleri Karakaya Baraj Gölü üzerinde yaptıkları tekne gezintisinde gönüllerince eğlenip, farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

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