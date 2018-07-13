Kadınlar Trabzon'u gezdi

Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmaların yorgunluğunu Trabzon gezisi ile atmaya çalışıyoruz. Bizlere bu imkânları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’a ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu’na Kadın Meclisi üyeleri adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Maçka, Sümela Manastırı, Uzungöl, Trabzon Meydan, Sera Gölü, Ayasofya camilerini gezen kadın meclisi üyeleri, yeşili ve tabiatı ile meşhur Trabzon da bol bol hatıra fotoğrafı çektiler.(Bülten) (busabahmalatya.com )