“Kadınlar toplumu canlandırabilir”

Malatyalı kadınlar kendi iş yerlerini açabiliyorlar mı, bu konuda yatırımcı kadın sayısı yeterli mi? Bu konuyla alakalı BUSABAH gazetesine konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, önemli açıklamalarda bulundu.

Kadın yatırımcı sayısının kendisine göre yeterli olmadığını dile getiren Tunç, kadınların genel yapısında biraz çekingenlik olduğunu söyledi.

KADINLAR KOLAY KOLAY PES ETMİYORLAR

Kadınların yaptıkları işlerde başarısız olmasının çok nadir olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

“Kadınları cesaretlendirmek, desteklemek de bizim görevimiz, eğer evlilerse eşlerinin görevi. Kadınların şöyle bir özelliği var. Kadınlar cesaret konusunda belki biraz daha erkeklere göre daha geride duruyorlar ama kadınlar yaptıkları işi de çok iyi yaparlar. Yaptıkları işte başarısızlığa ulaşmaları nadirdir. Başarmanın her türlü yolunu bulabiliyor ve kolay pes etmiyorlar. Başlayacakları işe zor giriyorlar fakat pes etmeyip işi sonuna kadar götürebiliyorlar. Kadınlarımızı girişimciliğe daha nasıl çekebiliriz diye birçok yere başvurduk. Bizim konuda çok sayıda örnekler oluşturmamız gerekiyor. Bakın şurada şu kadın yatırımcımız var, burada bu kadın yatırımcımız var. Bunu yaptı şöyle bir şey oldu. Bu tür örnekleri çoğaltmamız lazım. Bazı tabuları yıkıp bu örnekleri oluşturabilirsek kadın yatırımcı sayısı çoğalır. Kadınların şöyle bir katkısı olacaktır: Kadınlar çalışan toplumu tekrar canlandırma yönünde katkısı olabilir. Yani bizim her bireyimizle çalıştığımızı gösterebilmemiz adına kadınlarımızı bu tür projelerde değerlendirmemiz gerekiyor. Ama umuyorum ki, önümüzdeki süreçlerde kadın yatırımcı sayımız daha da fazlalaşacak.”

PROJELERİ ÇEŞİTLENDİRMEK İSTİYORUZ

Kadın yatırımcıların yeterli olmadığını belirten Tunç, “Kadınların biz de şöyle bir avantajı var. Hem proje yapmada öncelikliler hem de hibe de belli bir miktar daha fazla alabiliyorlar. Kadın yatırımcı sayımız çok az değil ama istediğimiz kadar değil. Biz proje anlamında çeşitlendirmek istiyoruz. Mesela erişte projemizi keşke hayata geçirebilsek. Zaten bu bir kadının işi. Yöresel anlamda bazı projeleri genişletmek, geliştirmek yöresel yöneticilerimizin bir görevi. Son zamanlarda kadınlar yer açıp yufka yapıyor. İnsanlarımızın da talepleri bence bu gibi yerlere uyuyor. Bu tür küçük işletmeleri bizim çoğaltmamız lazım. İnsanları direkt üreticiyle buluşturmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte kadın yatırımcıların daha da artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.