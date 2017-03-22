Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerini, referandum sürecinde CHP Kadın Kolları olarak Malatya’da yapacakları çalışmaları, neden “Hayır” dediklerini gazetemize anlattı.

“O KADAR SORUN VARKEN…”

Yapılacak değişiklikle ilgili yorumda bulunan Tuncer, “Şu anda bizim acilen çözmemiz gereken sorunlarımız varken, terör varken, işsizlik varken, Anayasa değişikliğine gere var mı? Yani o kadar çok sorunumuz var ki. 16 Nisan’da bunu oylayacağız ama bence hiç gerek yoktu. Biz tamamen parlamenter sitemden yanayız. Tamam, eksiklikleri olabilir ama onlar değiştirilebilir. Şu anda bu değişiklik tamamen rejim değişikliği. Parlamenter sistem gidecek, tek adam rejimi olacak. Bu, Türkiye’ye has bir sistem olacak. Bütün yetkiler tek adama verilecek. Biz buna karşıyız. Biz Cumhurbaşkanı için demiyoruz bunu; Sayın Kılıçdaroğlu da olsa biz buna karşıyız. Değişiklikler olabilir ama tamamen sistem değişikliliği olmamalı diyoruz” ifadelerinde bulundu.

KAPI KAPI DOLAŞIYORUZ

CHP Kadın Kolları olarak Malatya’da yaptıkları çalışmalar hakkında konuşan Tuncer, “Biz Kadın Kolları olarak, arkadaşlarımızla beraber her gün program yapıyoruz. Mahalle mahalle, kapı kapı, ulaşabildiğimiz kadar insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz yerlerde de olumlu yanıtlar alıyoruz. Tabi herkesten olmasa da birçok insandan olumlu tepkiler alıyoruz. Zaten bu bir parti seçimi değil, milletvekili seçimi değil; bunu milletin meselesi olarak görüyoruz. İnsanların yaklaşımı çok güzel. Anaysa değişikliğinin yersiz olduğunu belirtiyorlar” sözlerine yer verdi.

EN ÇOK, KADINLAR ETKİLENECEK

Bu değişiklikten en çok kadınların etkileneceğini savunan Başkan Tuncer, “Kapı kapı dolaşıp, ‘Neden ‘hayır’ diyoruz?’u anlatmaya çalışıyoruz. Bu değişiklik yapılınca en çok kadınlar etkilenecek. Kazandığımız hakları geri vereceğiz. Bir İran gibi, bir Irak gibi, bir Suriye gibi olmak istemiyoruz. Oralarda savaş çıktı, ezilen kadınlar, çocuklar oldu. Bu Özgecan olayları olmasın diye biz ‘hayır’ diyoruz. Kadınlar ezilmesin diye çocuk gelinler olmasın diye ‘hayır’ diyoruz” diye konuştu.

“HAYIR’ DİYORUZ”

Tuncer, sözlerini, “Tek adam rejimine ‘hayır’ diyoruz. Cumhuriyet fiilen ortandan kalkacak, tek kişi ne derse o olacak. Bunun için ‘hayır’ diyoruz. Yargı bağımsız olmayacak, bunun için ‘hayır’ diyoruz. Başkan istediği zaman Meclisi fesih edebilecek. Bunun için ‘hayır’ diyoruz. Bu ‘hayır’ı kadınlar çıkaracak kendi hayırları için. Ve biz kadınlar olarak ‘hayır’ için ön saflardayız. Eşit şartlarda bir kampanya yürütülmüyor. Bizim pankartlarımız, afişlerimiz kaldırılıyor. ‘Hayır’ çıkacağına gönülden inanıyorum. Malatya’da insanlar ‘yeter artık, hayır!’ diyorlar” şeklinde tamamladı.

SELAHATTİN BAYRAK