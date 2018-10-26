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‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’ açıklandı

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’ açıklandı.

‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’ açıklandı

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’ açıklandı.

26 Ekim 2018 Cuma 10:45
‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’ açıklandı

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında (2016-2020) 2018-2021 İl Eylem Planı çalışmaları yapılacak.

İl Eylem Planı çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Malatya Şiddet Önleme Merkezi Müdiresi Mukaddes Şahin, eylem planının yürütülmesi aşamasında Malatya’nın hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak, bir çalışma yapacaklarını kaydetti.

GENELGE TEBLİĞ EDİLDİ

Şahin, “2018-2021 yıllarını kapsayan kadına yönelik şiddetle mücadele Malatya il eylem planı kapsamında kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması ile mevzuat düzenlemelerin ‘İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı kanunla’ uyumlu hale getirilmesi ve uyumun güçlendirilmesi için yeni düzenlemelerin uygulamaya konulması” amacıyla il genelinde hizmet veren başta kamu kurum, kuruluşları olmak üzere, Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin bu konuda yapılacak bütün çalışmalara aktif katılımının sağlanması amacıyla hazırlandı. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele ile ilgili usul ve esaslar konulu 2018/01 ‘İç Genelge’ tarihinde Valimiz Ali Kaban tarafından onaylandı. Genelgemiz Malatya Valiliği resmi sitesinde yayımlanarak tüm kamu kurum kuruluşlarına, STK’lara, üniversitelere ve ilgili tüm kuruluşlara resmi yazışma yapılarak tebliğ edildi” diye konuştu.

İHA

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