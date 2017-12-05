05 Aralık 2017 Salı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE “DUR” DEMEK İÇİN…

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü. Kadınla yönelik şiddete dikkat çekmek için diğer illerde olduğu gibi Malatya’da birtakım etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda Malatya’da muhtarlara yönelik seminer düzenlendi.

05 Aralık 2017 Salı 14:03
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE “DUR” DEMEK İÇİN…

  Battalgazi Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Malatya İl Müdürü Rasim Bulut, “Yüce dinimiz kadına yönelik şiddet içeren bütün olumsuz inanış ve davranışlarını yasaklamıştır. Kadınlar toplumumuzdaki en değerli ve en kıymetli varlıklarımızdır. Bu kapsamda bakanlığımız 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir' sözü, 2017 yılı kampanyasının sloganı olarak belirlenmiştir” dedi.
Bakanlık olarak Kadına yönelik şiddete karşı yapılan etkinlikleri de anlatan Bulut, “Şiddet, bir insan hakkı ihlalidir. Sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan insani gelişme önünde büyük bir engeldir. Bakanlığımız, şiddetin kabul edilemez olduğuna dair inanç ile çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Çalışmalar çok geniş bir yelpazede, tüm tarafların kapsamlı işbirliği ve ortak duruşuyla sürdürülmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin başarıya ulaşması ancak disiplinler arası bir yaklaşımla ve çok taraflılık anlayışıyla mümkündür” ifadelerine yer verdi.
Kadına yönelik şiddete karşı muhtarın desteğinin büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Bulut, “Sizler vatandaşlarımızın devlete açılan ilk kapısısınız. Sizlerin desteği bizleri yüceltecektir” dedi. Daha sonra Şiddet Önleme Merkezi Müdürü Berna Bal Oğuztürk tarafından muhtarlara yönelik seminer verildi.

İHA
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