Malatya Park Alışveriş Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, serginin 3 gün boyunca açık kalacağına değinerek bütün vatandaşları sergiye davet etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Malatya Valisi Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın eşi Sadiye Kahtalı ve AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk katıldı.

İHA