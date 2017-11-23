2018-2021 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı dün gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen ve 3 gün devam edecek çalıştayın açılışına Malatya İl Jandarma Komutanı, Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, SGK İl Müdürü Ayten Kara, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Battalgazi SYDV Müdürü Adnan Fırat, Yeşilyurt SYDV Müdürü Sevgi Şahin, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Yeşilyurt Belediyesi Evlendirme Memuru Emin Gölgeli, İnönü Üniversitesi, Emniyet, Jandarma birim görevlileri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi görevlileri ile sağlık çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, kadına yönelik şiddet en önemli sorunlardan birisi olduğunu söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

Şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade eden Bulut, “Şiddet, bir insan hakkı ihlalidir ve sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan insani gelişme önünde büyük bir engeldir. Bakanlığımız, şiddetin kabul edilemez olduğuna dair inanç ile çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Çalışmalar çok geniş bir yelpazede tüm tarafların kapsamlı işbirliği ve ortak duruşuyla sürdürülmektedir. Kadına yönelik şiddet mücadele kapsamında; mevzuatı düzenleme, eğitim ve farkındalığı artırma, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaları güçlendirme, başlıkları altında çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

TEDBİRLER ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANIYOR

Şiddete yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulandığı hizmetlerin sunulduğunu belirten Bulut, “Mevzuat düzlenmeleri kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesinde ‘6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne de paralel düzenlemeler içermektedir. Kanun kapsamında hazırlanan, kadın konukevlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kadın Konukevleri Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik, ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla hazırlanmış, 5 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine 6284 sayılı Kanun ile kurulması öngörülmüş Şiddet Önleme ve izleme Merkezleri de şiddetle mücadelede önemli mekanizmalardır. Bu merkezler; şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

2013 YILINDA ŞÖNİM KURULDU

“Şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan vatandaşların başvurabileceği, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle, ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren ve izleme çalışmalarını 7/24 esası ile yürüten merkezlerdir” diyen Bulut, “İlimizde de pilot uygulama olarak 2013 yılında Şiddet Önleme ve izleme Merkezleri (ŞÖNİM) kurulmuş ve 2013 yılından itibaren hizmetlerine büyük bir özen ile devam etmektedir. Şiddet Önleme ve izleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik ise 17.03.2016 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin başarıya ulaşması ancak disiplinler arası bir yaklaşımla ve çok taraflılık anlayışıyla mümkündür. Bu mücadelenin başarıya ulaşması, önleme çalışmaları, koruyucu hizmetler, caydırıcı düzenlemeler ile kapsamlı politikalar çerçevesinde mümkün olacaktır. Kolluk, adalet, sağlık, sosyal hizmet gibi birçok alanın; kamu kurumları, sivil toplum, medya ve özel sektör gibi birçok tarafın, bütüncül yaklaşım içerisinde uzun soluklu ve kararlı mücadelesine ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.

EYLEM PLANI ONAYA SUNULACAK

Çalıştayın 3 gün devam edeceğini söyleyen Bulut, “Bakanlık olarak çok yönlü çalışmalarımız, ilgili tüm taraflarla işbirliği içinde özen ve kararlılıkla sürdürülmeye devam etmektedir. Bu kapsamda 6 aylık periyotlar ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele il Koordinasyon toplantıları düzenlenmekte olup ilgili kurum personellerinden oluşan teknik kurul da çalışmalarına başlamıştır. Bugün burada açılış törenini yaptığımız çalıştay 3 gün boyunca çalışmalarına devam edecektir ve çalıştay sonunda ise 2018-2021 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele il Eylem Planı son halini alacak ve ŞÖNİM sekretaryasında düzenlenen ilk il Koordinasyon toplantısında onaya sunulacaktır. Onaylandıktan sonra ise ilan edilecekti” diye konuştu.

Daha sonra program, Malatya Şiddeti Önleme ve İzleme Müdürü Berna Oğuztürk’ün ‘Kadına Yönelik Şiddet Mücadele’ sunumuyla devam etti.

















MUTLU SARIGÜL