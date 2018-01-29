KADIN ÖĞRETMENLER ASKER OLMAK İSTEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destekler devam ediyor. Son olarak, kadın öğretmenler, askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik için başvuru yaptı.

Burada konuşma yapan Asuman Sarıtaç, "Malatyalı anaokulu öğretmenleri olarak TSK’nın Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda görev almak için gönüllü askerlik başvurusu için geldik. Bunu yapmamızdaki amaç vatanımız için milletimiz için kanımızın son damlasına kadar savaşacağımızı göstermek istiyoruz. Biz Nene Hatun'ların torunlarıyız, Kurtuluş Savaşı'nda kendi çocukların üzerini değil, mühimmatın üzerini örten ninelerin torunları olarak vatanımız için kanımızın son damlasına kadar burada olduğumuzu göstermek istiyoruz. Ordumuzun yanındayız, askerimizin yanındayız. Terör örgüleri şunu bilmelidir ki biz birlik ve beraberlik içerisindeyiz vatanımızı için ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.