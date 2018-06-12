KADER SEÇİMİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’da STK temsilcileri, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

SİZ KENDİ ÜLKENİZİ YÖNETMİYOR MUSUNUZ?

Önce çiftçilerden söz eden Kılıçdaroğlu, “Ben sizlere şu şunu yaptı, bu bunu yaptı demeyeceğim. Biz birlikte yaşamak istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz. Kimseyi ötekileştirmemek istiyoruz. Beraber huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Elbette ki siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama hepimiz insanız. Allah’ın yarattığı en değerli varlık insandır. İnsana hizmet etmek siyasetin görevidir. Önce çitçilerden söz edelim. Batı’nın egemen dünyası Türkiye’ye şu telkinde bulunuyor: Tarımdan çıkın, Türkiye niye tarımla uğraşıyor? Buğday, fasulyeyi daha ucuza vereceğiz diyorlar. Batının egemen güçlerinin ana hedefi şu, 81 milyonu kim doyuracak. Dikkat buyurunuz, batılılar, dış mihraklar oyun oynuyor diye çok ses duyarsınız. Onlar mı size dediler illa samanı, buğdayı bizden alın. Sizin aklınız yok mu? Siz kendi ülkenizi yönetmiyor musunuz? Buğdayı da elde edebiliriz, ayçiçeğini de. Hayvancılık da yaparız, darı da ekeriz. Hayatın her tarafına yetecek gücümüz var. Bunlar niçin yapılmıyor?” şeklinde konuştu.

RAHMETLİ ÖZAL’LA BURAYA ÇOK GELDİM

Çiftçiye katkı verilmesi gerektiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu seçimler sıradan seçimler değil. Bu seçimler bir partilerin seçimi değil. Bu seçimler Türkiye’nin kader seçimi. Herkesin bu gerçeği görmesi lazım. Herkesin gerçekten yola çıkarak, elini vicdanına koyarak sandığa gitmesi lazım. Ve ona göre oyunu kullanması gerekiyor. Çiftçilik, tarım bütün ülkelerde stratejik sektördür. Ayakkabı giymeyebilirsiniz, ayakkabınız eskiyebilir ama yemek yeme zorundasınız. Otomobiliniz olmayabilir, almayabilirsiniz ama yemek yeme zorundasınız. Nasıl oldu da kendi kendine yeten 7-8 ülkeden bir olan Türkiye bu hale düştü. Kayısıyı biliyoruz. Kayısının Malatya için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Rahmetli Özal’la buraya çok geldim. Ben o zaman bürokratım. Nereye gitsek kayısıyla ilgili bir şikayet gelirdi. Alan bazlı destek yapmazsanız bu iş yürümez arkadaşlar. Tarıma yapacağınız destek bir de akılcı olması gerekiyor. Çiftçiye katkı vermesi gerekiyor. Bizler tarımı mutlaka şaha kaldırmalıyız” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ PERİŞAN VAZİYETTE

Tarımda planlama yapılmasına dikkat çeken Başkan Kılıçdaroğlu, “Dışarıdan tarım ürünü ithal etme ayıbından Türkiye’yi kurtarmalıyız. Hollanda neden 180 milyar doların üzerinde tarım ürünleri ihraç eder de Türkiye 17-18 milyar dolar tarım ürünü ihraç eder, neden? Planlama yapmamız lazım. Kim, neyi ekecek. Kim neyi ekecek ki, ona göre kazanabilsin. Bizde şöyle olur: Bu sene buğday fiyatları iyiyse herkes onu eker, ertesi sene herkes zarar eder. Oysa sağlıklı planlama yaparsanız, kimin bir yıl önceden neyi ekeceğini ve kaça satacağını ilan edersek planlama olur. Dünyayı beslersiniz. Planlama yok. Olmadığı için de çiftçi perişan vaziyette. Çiftçinin bir diğer zaafı daha var. Ektiği ürün. Buzdolabı üretirsiniz, kalır. Araba üretirsiniz satılmazsa kalır. Ama çiftçi ektiği ürünü belli bir zaman içerisinde satmazsa mahvolur. Çiftçinin en zayıf noktası budur. Bu zaaf nokta bilindiği içindir ki, çiftçinin ektiği ürünü bir süre sonra kamu satın almak zorundadır. Onu korumak için. Toprak Mahsulleri Ofisi, FİSKO Birlik, Tariş, ÇAYKUR, ÇİKO Birlik bunun için kurulmuştur, şimdi bunların hepsi yok. Kime mahkum ediliyor, bir avuç tüccara satmak zorunda kalıyor, ona mahkum ediliyor. Biz bunları düşünmek zorundayız” diye konuştu.

MAZOT DESTEĞİ VERECEĞİZ

Türkiye’nin rantiye sınıfından kurtulmasının gerektiğini söyleyen Başkan Kılıçdaroğlu, “Çiftçiye söylüyoruz: Mazot desteği vereceğiz 3 liradan. En ufak bir endişeniz olmasın. Size sözüm söz, 25 Haziran’da Sayın Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda, Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağladığında şeref namus sözü çiftçiye mazotu 3 liradan vereceğiz. Nokta. Gübre desteği kesin vereceğiz. İlaç desteği vereceğiz. Bölgeye göre vereceğiz. Karadeniz’de mazot desteğine gerek yok. Orada fındık dağda üretiliyor, fındığı tespit etmemiz lazım. Rize’de çay var. Konya tahıl ambarımız. Her bölgeye göre çiftçiye destek verilmesi lazım ki hepimizin karnı doysun. Bundan 10-15 yıl önce çiftçi ürününü sattıktan sonra düğün bayram yapardı. Esnafa gidip alışveriş yapardı. Kuyumcusu, berberi, lokantacısı herkes faydalanırdı. Şimdi çiftçi nasıl geçineceğini bilmiyor. Çiftçi, işsiz geçinemiyorum diye kendisini yakıyor. Emekli, sanayici hayatından memnun değil. Peki bu düzenden kim memnun, bir sınıf memnun. Üretmeyen rantiye sınıfı. Keyfi yerinde. Veriyor parasını alıyor faizini. Aybaşını nasıl getirim diye düşünmüyor. Hep beraber rantiye sınıfına çalışan bir toplum olduk. Türkiye’nin bundan kurtulması lazım” şeklinde konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin önemden bahseden Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi. Başkan Kılıçdaroğlu, “Gerçekten de muhtarlar, demokrasinin temel taşıdır. Bu topraklarda yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir” dedi.

MUHTAR İÇİN PARA VAR

Kılıçdaroğlu, “Bir şey daha yapacağız, seçimle gelen her kurumun bütçesi vardır. Ama muhtarlığın bütçesi yoktur. Para nereden bulacağız diyeceksiniz. Muhtar için para var arkadaşlar. Oturduğunuz mahallede, emlak vergisi toplanıyor mu arkadaşlar, toplanıyor. Toplanan vergiler nereye gidiyor, belediyeye gidiyor. Sizde seçimle geldiniz, belediye başkanı da seçimle geldi. Oturduğunuz mahallede birisinin çocuğu sınava girmek için Ankara’ya gidecek parayı nereden bulacak? Size gelecek. Toplanan emlak vergisinin belirli oranı muhtarlık bütçesinde toplanmalı. Harcama yapılan her kalemin hesabı da verilmeli, tıpkı belediyelerde olduğu gibi” diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI BİN 500 LİRA OLACAK

Asgari ücreti, 2 bin 200 TL yapacaklarını belirten Başkan Kılıçdaroğlu, “Kuranı Kerim'de Yüce Rabbimiz defalarca sorar ‘Aklınızı kullanmıyor musunuz?’ diye. Aklın ne kadar değerli olduğunu 21. yüzyılda da en stratejik ürünün insan beyni olduğunu artık bütün kainat kavradı. Hayatı sorgulamak zorundayız niçin böyle oluyor diye. 17 milyon yoksulluğumuz var. Bu kadar yoksulluğun olduğu milyonlarca işsizliğin olduğu bir ülkede huzurun sağlayamazsınız, barışı sağlayamazsınız. Asgari ücreti 1 Ocak 2019'da net vergisiz 2 bin200 lira yapacağız. Bugün 1 milyon 644 bin emekli bin 500 liranın altında aylık alıyor. Ayda 300-500-800 lira alan emeklilerimiz var. En düşük emekli aylığı bin 500 lira olacak. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı, parlamentoda çoğunluğunun olduğu sürece ilk yapacağımız işlerden birisi çiftçinin Bankalara olan faiz borcunun tamamen silmektir. Para var. Parayı yerinde kullanıyor musun, Soru budur. 81 milyon vergi ödüyor. Çocuk doğduğu andan itibaren altına bez alırsınız vergi ödemeye başlarsınız. Teneffüs ettiğimiz hava hariç her şeyde vergi var. Bu para nereye gidiyor?” söylemlerini kullandı.

ESKİ ANLAYIŞLA SİYASET YÜRÜMEZ

“Özellikle Çiftçi ve Muhtar kardeşlerim iyi dinlesin” diyen Başkan Kılıçdaroğlu, “1923-2002 arası yani 79 yılda gelen bütün hükümetlerin harcadığı para 713 milyar dolardır. Şeker Fabrikaları kuruldu Sümerbank, Etibank, Keban Barajı, Marmara depremi Erzincan depremi Kıbrıs çıkartması, bütün bunlara baktığın zaman 713 milyon dolar bütün hükümetler harcamışlar. 2003-2017 arası 14 yılda harcanan para 2 trilyon 94 milyar dolar. Size 50 milyon dolardan söz etmiyorum. Bu para nereye gitti. Bu para ile 2 trilyon 94 milyar dolara fabrika yapsalardı fabrika yapacak arsa kalmazdı. Yol yaptınız köprü yaptınız. Doğrudur niye yol yaptınız köprü yaptınız diye soran da yok. CHP buna itiraz ediyor hayır efendim itiraz etmiyoruz. Bizim sorduğumuz soru şu. Köprü yaptım başım üstüne köprü kaça yaptığın yolu kaça yaptın Ben bunu öğrenmek istiyorum. Milletin parasıyla yaptıysan ben bu soruyu sormak zorundayım. Türkiye büyük ve değişimi yakalamak zorundadır. Eski anlayışla siyaset yürümez. Eski anlayışla büyümez” ifadelerini kullandı.

ZİNHAR ASLA DÖNMEK İSTEMİYORUZ

Eski parlamenter sistemi en çok kendilerinin eleştirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Hepimizin oturup düşünmesi lazım bu para nereye gitti. 5 yılda ekonomisini tefecilere teslim etti. Dışarıya dönük faiz yurtdışından getirilen Londra'dan bir grup dolar medyada milyarderinin borç para istiyorlar. Ödenen faiz rakamı 151 milyar 34 milyon dolar. Dünyanın en yüksek faizi ile borçlular ülkelerden birisiyiz. Cumhurbaşkanı ve diğer bürokratlar Londra'ya gidiyor ve para dileniyor. Sonra Türkiye'ye geliyorlar dış güçlerin oyunu diyorlar. Parayı harcayan sensin kardeşim. Bu ülke bu kadar borçlandı. İstihdam yaratmadınız. İçeriye de faiz ödediler. 687 milyar 124 milyon Türkiye’de içeriye faiz ödediler. Bu faiz geliri kime öğlende kim elde etti bu faiz gelir mi? Demokrasilerin çıkış noktası şudur vatandaş ödediği vergiler hesabını siyasi iktidardan sorar. Hükümet Sen bende vergi istiyorsun Ben sana diyorum, vergiyi nereye harcıyorsun bunu soran ülkelerde demokrasi gelişmiş demektir. Bunu sormayan ülkede demokrasi yok demektir. Birbirimizi kandırmayalım hepimiz vergi ödediğinize göre bu soruyu sormak zorundasınız. Biz demokrasiyi savunuyor güçlü bir parlamenter demokrasiyi savunuyoruz. Bunu söylediğim zaman diyorlar ki siz eskiye mi? Zinhar asla dönmek istemiyoruz. Eski parlamenter sisteme en çok eleştiren biziz. Yüzde on seçim barajını eleştiren biziz. YÖK belasını eleştiren biziz. Seçim kanunu eleştiren biziz.”

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