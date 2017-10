CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bazı milletvekilleri ve farklı tarihlerde terör örgütünce kaçırılan polis ve askerlerin aileleriyle TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey’in de katıldığı toplantıda aileler yaşadıkları sorunları aktararak, çocuklarının bir an evvel kurtarılmasını istediler.

“BU EVLERDE ANNELER GÜNÜ, BABALAR GÜNÜ KUTLANMIYOR”

Her evde bir dram yaşandığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Devlet olmanın en önemli koşullarından birisi ülkede yaşayan her bireyin canının/malının korunmasıdır. Devlet olmak için, devleti için canını ortaya koyan askerine, polisine sahip çıkmak gerekir. Ülkede kimsenin görmediği, bilmediği, yetkililerin ise görmezden geldiği bir dram yaşanıyor. Bu aileler aslında yaşamıyor. Her evde bir dram, bir hüzün var. Evimizde gülmek haram diyorlar. Bu evlerde ne anneler günü ne babalar günü kutlanıyor. Çocuklarının kokularına hasret günlerini geçiriyorlar. Bir gün değil, bir hafta değil aylardır çocuklarının serbest bırakılmasını bekliyorlar” diye konuştu.

“BU ASKER VE POLİSLER YOK SAYILAMAZ”

Ailelerin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan olmak üzere birçok yetkiliyle görüştüğünü ancak bir gelişme sağlanamadığını ifade eden Ağbaba, “Kaçırılan askerler, istihbarat görevlileri ordunun, devletin namusudur. Görevleri başında örgüt tarafından kaçırıldıktan sonra yok sayılamazlar. Devlet hangi şartlarda olursa olsun kaçırılan bu görevlileri ailelerine teslim etmelidir” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, "PKK tarafından kaçırılan asker ve polislerin serbest bırakılması için biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

“27 AYDIR HERGÜN ÖLÜYORUZ”

Alıkonulan askerlerden Semih Özbey'in babası Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey ise 27 aydır her gün öldüklerini ve artık sabredemediklerini dile getirdi.

