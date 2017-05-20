20 Mayıs 2017 Cumartesi

Kaçan kurbanlık koyun zor anlar yaşattı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde temel atma töreni öncesi kesilecek olan koyun kasaplara zor anlar yaşattı.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 13:35
Kaçan kurbanlık koyun zor anlar yaşattı
  Doğanşehir ilçesinde Belediye Başkanı Vahap Küçük tarafından yaptırılacak olan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin temel atma töreni öncesi kesilecek olan koyun biranda iplerinden kurtulup kaçtı. Kasapların peşinden koştuğu koyun uzun süre kaçarak peşinden koşanlara zor onlar yaşattı.
Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından kıstırılan koyun yakalanarak güçlükle de olsa tören alanına getirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katıldığı temel atma töreninde yapılan dua sonrası koyun kesilerek okulun temeli atıldı.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 20 Mayıs 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Mayıs 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya