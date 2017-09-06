Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısında, kırsalda yapılan kaçak yapılara ruhsat vermediklerini belirterek, “ Kaçak yapı yapanlar Aksa’ya müracaat ediyor. Sanki biz kaçak yapılara ruhsat veriyoruz diye algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim belediye olarak başımızın belası kaçak yapılar. Bu konuda netiz. Aksa yasaları biliyor, ruhsatsız yapıların adresi biz değiliz ancak bu konuda bizi ve vatandaşı karşı karşıya getiriyor. Ruhsatsız binanın veya yapının elektriği ve su aboneliği yapılamaz” diye konuştu.
Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda beş madde İmar Komisyonu raporu doğrultusunda Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verilirken, dokuz madde ise görüşüldükten sonra onaylandı. Toplantının altı maddesi ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edildi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kozluk Mahallesi 136 ada 126, 127 ve 128 nolu parsellerde imar planı tadilatı değişikliğine yönelik gündem maddesinin görüşüldüğü sırada söz alan CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanataş’ın “Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde kaçak yapılaşma oluyor, ben öyle görüyorum, bu konuda ne tür önlemler alınıyor, Belediye takip ediyor mu?” şeklindeki sorusuna verdiği yanıtta “İlçemizde kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyiz. Gerekli takibatlar titizlikle yapılmaktadır” dedi.
İSMİ, YEŞİLYURT’TA YAŞATILACAK
2017 Yılı Mart ayında hayatını kaybeden Malatya Barosu eski Başkanlarından Avukat Hayrettin Abacı’nın isminin Yeşilyurt ilçesinde yaşadığı mahalleye verilmesiyle ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisinden karar çıktı. Toplantıda söz alan CHP’li Meclis Üyesi Günnur Tabel’in, “Rahmetli Hayrettin Abacı’nın ismini İlçemizdeki cadde, sokak veya park alanına verilmesini istiyoruz” şeklindeki konuşmasından sonra karşılıklı görüş alış verişleri yapıldı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da “Meclis üyelerimiz bu konuda sözlü veya yazılı önerge verirlerse, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale ederiz, bir sonraki toplantımızda görüşürüz” şeklinde ifdelerde bulundu. Bu açıklamasından sonra Meclis Üyelerinden Ramazan Yakıcı, Mehmet Şireci ve Günnur Tabel sözlü olarak “Avukat Hayrettin Abacı’nın isminin yaşadığı mahalleye verilmesi” önergesini sundu.
Meclis üyeleri tarafından kabul edilen önerge Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi.
Eylül ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısını 3 Ekim 2017 Salı günü saat 14.00’te yapacak.
“MALİYETSİZ ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK”
Eylül Ayı Toplantısında alınan kararların Malatya ve Yeşilyurt ilçesine hayırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye birimlerinin yeni hizmet binalarına taşındığını, vatandaşların tüm işlemlerinin artık daha hızlı ve süratle yapıldığını söyledi.
Yeni Hizmet Binalarının Yeşilyurt’a hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Polat, CHP’li Meclis Üyesi Günnur Tabel’in “Yeşilyurt Belediyesine güzel bir bina daha iyi olurdu” şeklindeki düşüncesini paylaşması üzerine yaptığı açıklamada, “Burası 26 dönümlük bir alan, buranın 13 dönümü Yeşilyurt Belediyesi’nin diğer 13 dönümü Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Baştan aşağıya yeniden bir bina yaptığımız zaman yeri ve hizmet alanlarıyla Yeşilyurt Belediyesi’ne yakışır düzeyde olmalıdır. Son teknolojik teknik alt yapısıyla, iç ve dış mimarisi, hizmet alanları ve bulunduğu bölge itibariyle her şeyiyle dört dörtlük yapmalıyız” diye konuştu.
A Takım Orduzu’ya, Alt yapı Nurettin Soykan’a...
“Malatya’dan gelmesi avantaj”
İnönü Üniversitesi’nde yeni sezon hazırlıkları
3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN PARMAĞI YERİNE DİKİLEMEDİ...
‘Kervansaray Buluşmaları’ 16 Eylül’de...
“Keşke bana bir yer verseler!”
Telefon istedi, oyuncak batarya geldi!
Başkan Han’dan Adli Yıl açıklaması
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!