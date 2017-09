Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısında, kırsalda yapılan kaçak yapılara ruhsat vermediklerini belirterek, “ Kaçak yapı yapanlar Aksa’ya müracaat ediyor. Sanki biz kaçak yapılara ruhsat veriyoruz diye algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim belediye olarak başımızın belası kaçak yapılar. Bu konuda netiz. Aksa yasaları biliyor, ruhsatsız yapıların adresi biz değiliz ancak bu konuda bizi ve vatandaşı karşı karşıya getiriyor. Ruhsatsız binanın veya yapının elektriği ve su aboneliği yapılamaz” diye konuştu.

MYNMAR’A TEPKİ Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Eylül Ayı Meclis Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Malatyalıların ve Belediye Meclis üyelerinin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek kutladı. Hacı Uğur Polat, Myanmar’daki Budistlerin Müslümanlara yönelik şiddeti ve katliamını kınadı. Arakan’da yaşayan Müslümanlara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getiren Başkan Polat, “Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta, Afganistan'da, Arakan’da ve dünyanın her yerinde Müslüman kardeşlerimiz ne yazık ki büyük saldırılar ve insanlık dışı muamelelerle karşı karşıyadır. Müslümanların topluca katledildiği bu alçak saldırıları şiddetle kınıyoruz. Myanmar'daki Müslüman kardeşlerimiz zalim Budist yönetimi tarafından kadın çocuk yaşlı demeden canlı canlı yakılıp, evlerinden, yurtlarından kovuluyorlar. Bu yaşananlar kabul edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır, görüntüleri izlediğimizde kanımız donuyor, insanlığımızdan utanır hale geliyoruz. Yeşilyurt Belediye Meclisi olarak Myanmar Hükümetinin Arakan’da yaşayan Müslüman kardeşlerimize yönelik ağır saldırılarını ve katliamını nefretle kınarken, vicdanları sızlatan bu tür alçakça saldırıların bir an önce son bulmasını ümit ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dışında dünyadaki diğer ülkelerin bu zulme sessiz kalması ise çok düşündürücüdür. Masum bir insanı katletmek bütün insanlığı katletmektir, soykırım asla kabul edilemeyecek bir insanlık suçudur ve şu anda farklı ülkelerde yaşayan Müslümanlar bu tür zulümlerin hedefi haline gelmiştir. Arakan başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde yaşanan katliamlar bir an önce durdurulmalıdır” sözlerine yer verdi.

İMAR MADDELERİ KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda beş madde İmar Komisyonu raporu doğrultusunda Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verilirken, dokuz madde ise görüşüldükten sonra onaylandı. Toplantının altı maddesi ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edildi. Yeşilyurt Belediyesi tarafından Çırmıktı Atılgan Sokak’ta bulunan eski Emniyet Binası yerine yaptırılacak park alanına İlhan Akıncı’nın adının verilmesini onaylayan Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Önder İmam Hatipliler Derneği arasında “Gençlerin Geleceği ve Değerler Eğitimi” Projesinin imzalanmasına karar verdi.

POLAT, “KAÇAK YAPILAŞMAYA ASLA İZİN VERMEYİZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kozluk Mahallesi 136 ada 126, 127 ve 128 nolu parsellerde imar planı tadilatı değişikliğine yönelik gündem maddesinin görüşüldüğü sırada söz alan CHP’li Meclis Üyesi Orhan Tanataş’ın “Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde kaçak yapılaşma oluyor, ben öyle görüyorum, bu konuda ne tür önlemler alınıyor, Belediye takip ediyor mu?” şeklindeki sorusuna verdiği yanıtta “İlçemizde kaçak yapılaşmaya asla müsaade etmeyiz. Gerekli takibatlar titizlikle yapılmaktadır” dedi. Başkan Polat konuşmasının devamında, “İlçemizin farklı bölgelerinde kaçak yapılaşmaya giden vatandaşlara gerekli cezalar verilmektedir, bu konuda yasal çerçevede tüm önlemleri aldık. Kaçak yapı yapan kim varsa cezasını öder. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri bu konularda gerekli takibatları ve tespitleri yapmaktadır” sözlerine yer verdi.

İSMİ, YEŞİLYURT’TA YAŞATILACAK

2017 Yılı Mart ayında hayatını kaybeden Malatya Barosu eski Başkanlarından Avukat Hayrettin Abacı’nın isminin Yeşilyurt ilçesinde yaşadığı mahalleye verilmesiyle ilgili Yeşilyurt Belediye Meclisinden karar çıktı. Toplantıda söz alan CHP’li Meclis Üyesi Günnur Tabel’in, “Rahmetli Hayrettin Abacı’nın ismini İlçemizdeki cadde, sokak veya park alanına verilmesini istiyoruz” şeklindeki konuşmasından sonra karşılıklı görüş alış verişleri yapıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da “Meclis üyelerimiz bu konuda sözlü veya yazılı önerge verirlerse, Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale ederiz, bir sonraki toplantımızda görüşürüz” şeklinde ifdelerde bulundu. Bu açıklamasından sonra Meclis Üyelerinden Ramazan Yakıcı, Mehmet Şireci ve Günnur Tabel sözlü olarak “Avukat Hayrettin Abacı’nın isminin yaşadığı mahalleye verilmesi” önergesini sundu.

Meclis üyeleri tarafından kabul edilen önerge Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edildi.

EKİM AYI TOPLANTISI 3 EKİM’DE

Eylül ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısını 3 Ekim 2017 Salı günü saat 14.00’te yapacak.

“MALİYETSİZ ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK”

Eylül Ayı Toplantısında alınan kararların Malatya ve Yeşilyurt ilçesine hayırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye birimlerinin yeni hizmet binalarına taşındığını, vatandaşların tüm işlemlerinin artık daha hızlı ve süratle yapıldığını söyledi.

Yeni Hizmet Binalarının Yeşilyurt’a hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Polat, CHP’li Meclis Üyesi Günnur Tabel’in “Yeşilyurt Belediyesine güzel bir bina daha iyi olurdu” şeklindeki düşüncesini paylaşması üzerine yaptığı açıklamada, “Burası 26 dönümlük bir alan, buranın 13 dönümü Yeşilyurt Belediyesi’nin diğer 13 dönümü Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Baştan aşağıya yeniden bir bina yaptığımız zaman yeri ve hizmet alanlarıyla Yeşilyurt Belediyesi’ne yakışır düzeyde olmalıdır. Son teknolojik teknik alt yapısıyla, iç ve dış mimarisi, hizmet alanları ve bulunduğu bölge itibariyle her şeyiyle dört dörtlük yapmalıyız” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK