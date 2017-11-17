Esnaf ve Sanatkarları Bilgilendirme Toplantısı dün gerçekleştirdi. Dün Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan Malatya Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, , Bilim Sanayi Teknoloji Şube Müdürü Fikret Canpolat, KOSGEB KOBİ Uzmanı Tuğba Tosik, Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı Recep Serhat Karaca, oda başkanları ve esnaflar.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ESKKK Başkanı Ali Evren, toplantıyı esnafların rahatlıkla gelebilmeleri için sanayi sitesi içerisinde yaptıklarını ifade ederek, katılım göstermeyen esnaflara sitem etti.

Daha sonra söz alan Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ da, “Bakanlığımızın Esnaf ve Sanatkarlar camiasına yönelik destekleri, çalışmaları ve ilgili talimatları kapsamında ilimizin esnaf ve sanatkarlar camiası ile birlikte sorunların tespiti, çözüm yolları gerektiğinde bu sorunların bakanlığa taşınması, iletilmesi ve camianın geliştirilmesi büyütülmesi konusunda hassasiyetleri var” dedi.

CİDDİ CEZALAR VAR

İş güvenliği konusundan bahseden İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman ise, “2 yıldan beri uygulanmakta olan iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda son zamanlarda müfettişler bu konuya ağırlık verip esnafları ziyaret etmekteler. Dikkat etmek gerekir. Özellikle 10’dan aşağı ya da 10’dan fazla işçi çalıştıranlar ve iş sağlığı güvenliği uzmanı var mı, bunlar ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmış mı? Burada çok ciddi ağır cezalar var. Mesleğiniz çok tehlikeli mesleklere giriyorsa bunu ile ilgili işyeri fizibilitesi yani raporlama, çalışanları bilgilendirme iş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen eğitimlerin olup olmadığına dikkat ediyorlar. Her ay kurumumuzda bakanlık tarafından gönderilen 3-5 müfettiş bu alanları tarıyorlar” şeklinde konuştu.

İŞVERENLERİN CEZA ALMASINI İSTEMİYORUZ

“Bir de yabancı işçi çalıştırma ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz” diyen Toman, “Bu sadece Malatya genelinde değil Türkiye genelinde de yaygın bir durum. 13 bine yakın yabancı işçi veya aile mevcut. Esnaflarımızda bir de olsa, 2 de olsa kaçak Suriyeli veya Iraklı ya da Afganistanlı menşei yabancı olan kişilerin çalışma izni almaksızın çalıştıkları tespit ediliyor. Bunlara da çok ağır para cezaları var. Aslında bunların da alınması kolay. Bizlere müracaat edilmesi halinde sistem üzerinde yardımcı olacağız. Bir Türk işçisi gibi banklıktan izin alarak istihdam edebiliriz. Aksi durumda sıkıntı yaşabilirsiniz. Biz esnafımızın bir yabancı uyruklu kişiyi çalıştırdı diye para cezası almasını istemiyoruz. Bir de bu son zamanlarda çalışıp kendi isteği ile iş yerinden çıkan kişiler sosyal güvenlik kurumuna dilekçe vererek iş yeri beni attı, mağdur ettiler, paramı alamdım dediğinde bizim memurlar bunu lehte ve aleyhte kanunlar çerçevesinde cevap veriliyordu. Bazen esnaf sıkıntı yaşıyordu bazen de işçi. Bu kaldırıldı arabulurcuk sistemi getirildi” şeklinde konuştu.











































MUTLU SARIGÜL