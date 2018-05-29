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Kaban'dan Polat'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Kaban'dan Polat'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

29 Mayıs 2018 Salı 16:05
Kaban'dan Polat'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Ziyaretten dolayı Vali Ali Kaban’a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Vali Kaban ile Yeşilyurt Belediye Başkanlığı döneminde de birlikte çalıştıklarını belirterek, Vali Kaban’ın devlet tecrübesi ve birikiminin Malatya için çok önemli olduğunu söyledi.

Vali Kaban’ın bu yönüyle Malatya’ya kattıklarının takdire şayan olduğunu ifade eden Polat, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın milletvekili adaylığı için istifasıyla, öncelikle Cumhurbaşkanımızın takdiri, sonra da Meclisimizin seçimiyle bu göreve geldim. Yeşilyurt’ta olduğu gibi bu görevde de Valimizle birlikte Malatya’ya hizmet etmek, bizim için büyük bir şeref olacaktır” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’la Yeşilyurt Belediye Başkanlığı döneminde 1 yıl gibi bir süre birlikte çalıştıklarını belirten Vali Ali Kaban ise Yeşilyurt’a verilen hizmetlerin aynı dinamiklikte Büyükşehir’de de devam edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi. Başkan Polat’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Kaban, "Malatya’nın daha iyi yerlere gelmesi için birlikte elimizden geleni yapacağız. Bu herkes açısından bir nöbettir. Bu nöbeti en iyi şekilde tuttuğunuzda, yeni gelenlere de bayrağı selametle, sağ salim devretmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun, gerek kendisi, gerek ailesi, gerek Malatya için hayırlar temenni ediyorum. Allah utandırmasın" diye konuştu. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ziyaret anısına Vali Ali Kaban’a halı seccade hediye etti. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaAli KabanHacı Uğur PolatZiyaret
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