Kaban'dan Kadir Gecesi mesajı...

Kaban mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın pek çok yerinde çatışmaların, savaşların ve yıkımların hâkim olduğu, haksızlıkların vicdanımızı yaraladığı son günlerde, idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'nin, içerisinde bulunduğumuz Ramazan Ayı'nın ve yaklaşmakta olduğumuz Ramazan bayramının ulvi çağrılarına can-ı gönülden kulak vermek, inancımızın evrensel mesajlarının insanlık için değerini anlamak gerekmektedir.

İnanıyorum ki hem ülkemizde hem dünyanın dört bir yanında dua ve temennilerimiz af, mağfiret, insanlık, kardeşlik, dostluk, barış, bolluk ve bereket içindir. Bu vesileyle Malatya'mızın pek muhterem halkının, Aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan herkese sağlık, esenlik ve huzur diliyorum.”

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