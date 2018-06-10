Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589

Kaban'dan Kadir Gecesi mesajı...

Malatya Valisi Ali Kaban Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Kaban, “Mübarek geceler bizleri birliğe, dirliğe, kardeşliğe, paylaşmaya, barışa ve sevgiye çağıran müstesna zaman dilimleridir” dedi.

Kaban'dan Kadir Gecesi mesajı...

Malatya Valisi Ali Kaban Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Kaban, “Mübarek geceler bizleri birliğe, dirliğe, kardeşliğe, paylaşmaya, barışa ve sevgiye çağıran müstesna zaman dilimleridir” dedi.

10 Haziran 2018 Pazar 14:54
Kaban'dan Kadir Gecesi mesajı...

Kaban mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın pek çok yerinde çatışmaların, savaşların ve yıkımların hâkim olduğu, haksızlıkların vicdanımızı yaraladığı son günlerde, idrak edeceğimiz Kadir Gecesi'nin, içerisinde bulunduğumuz Ramazan Ayı'nın ve yaklaşmakta olduğumuz Ramazan bayramının ulvi çağrılarına can-ı gönülden kulak vermek, inancımızın evrensel mesajlarının insanlık için değerini anlamak gerekmektedir.

İnanıyorum ki hem ülkemizde hem dünyanın dört bir yanında dua ve temennilerimiz af, mağfiret, insanlık, kardeşlik, dostluk, barış, bolluk ve bereket içindir. Bu vesileyle Malatya'mızın pek muhterem halkının,  Aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan herkese sağlık, esenlik ve huzur diliyorum.”

busabahmalatya.com

                                                                                                             

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 10.06.2018 14:57
Anahtar Kelimeler:
MesajKadir GecesiMalatyaAli Kaban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazıhan ve Kuluncak'ta iftar programları düzenlendi
Yazıhan ve Kuluncak'ta iftar programları düzenlendi
Akın'dan Polat'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Akın'dan Polat'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Gürkan Kadir Gecesi'nin insanlığa hayırlı olmasını istedi
Gürkan Kadir Gecesi'nin insanlığa hayırlı olmasını istedi

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim